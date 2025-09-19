CCOO alerta de la "privatización encubierta" de universidades públicas para las que pide una financiación "suficiente"

La secretaria de Participación Institucional CCOO, Carmen Vidal; la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal; y el secretario general de la Federación de Esnseñanza de CCOO de Extremadura, Tomás Rodríguez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Sep. (EUROPA PRESS)

La responsable confederal de Participación Institucional de CCOO, Carmen Vidal, ha alertado de la "privatización encubierta" de las universidades públicas en España debido a una "decisión política sostenida en el tiempo" para el impulso de las de carácter privado.

Asimismo, y tras reclamar un pacto de estado por la financiación de la educación superior pública, ha reclamado a los gobiernos autonómicos que no permitan proyectos de universidades privadas que cuenten con informes "desfavorables" y que, a su juicio, en el fondo pueden suponer una "competencia desleal" para las públicas.

De este modo lo ha señalado en una rueda de prensa este viernes en Mérida en la que ha presentado un informe del sindicato sobre financiación de la educación universitaria en España, y donde ha ahondado en la "infra-financiación histórica" de las universidades públicas.

"Los gobiernos autonómicos no pueden habilitar universidades que tengan el informe desfavorable del ministerio, cosa que hoy sí es legal con el Decreto 460. No puede ser que la Conferencia de Política Universitaria diga que esa universidad no cumple las condiciones y los Gobiernos autonómicos puedan aprobar su implementación con informe desfavorable, y se les dé cinco años para solucionar los problemas", ha defendido Vidal.

Así, ha reclamado la reforma del actual decreto que "permite la creación de universidades públicas con dudosa capacidad de poder impartir y con dudosa calidad, lo cual no sólo es una competencia desleal para la universidad pública, sino que también, en gran parte, es un engaño a los propios alumnos".

De su lado, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Tomás Rodríguez, ha mostrado la oposición del sindicato a la "auténtica avalancha" de universidades privadas en la región debido a la "alfombra roja" que, según indica, está planteándoles la Junta "a cualquier proyecto con una mínima calidad o no".

En este sentido, ha advertido de que los proyectos privados "vienen a confrontar y no a complementar" la oferta educativa universitaria pública en Extremadura, toda vez que "buena parte" de las titulaciones que ofertan "ya" existen en la pública.

Mientras, la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, ha defendido que todas las administraciones públicas deben garantizar un marco de financiación "necesario" y "suficiente" para asegurar que las universidades de carácter público "puedan cumplir con su mandato de formar personas libres, críticas y con plenas capacidades y habilidades, conocimientos y experiencias para su desarrollo personal, social y profesional".

Ello después de alertar de la "falta de financiación estructural" de la Universidad de Extremadura, mientras que al mismo tiempo se registra un aumento de las universidades privadas.

(((Más información en Europa Press))