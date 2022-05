CCOO de Extremadura achaca a la "avaricia empresarial" la segunda ola inflacionista

MÉRIDA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Extremadura considera que la inflación "sigue en niveles altísimos" y critica la actitud de parte del empresariado que está provocando una segunda ola inflacionista "al trasladar al precio de sus productos las subidas de precios energéticos para mantener sus beneficios, mientras no trasladan esto a los salarios, que soportan fuertes pérdidas de poder adquisitivo".

La inflación sigue en niveles muy altos, aunque en abril se ha moderado la subida respecto del mes anterior. Sin embargo, la inflación subyacente, sin energía ni alimentos frescos, se acelera y alcanza ya el 4,5 por ciento interanual en Extremadura.

Esto demuestra, según CCOO, que "las empresas están incrementando sus precios para repercutir las subidas energéticas y mantener sus márgenes de beneficios, generando un efecto de segunda ronda".

Frente a ese 8,7 por ciento de tasa interanual del IPC en abril en Extremadura, la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de abril ha sido del 2,42 por ciento.

"En una actitud de compromiso y responsabilidad", CCOO va a promover en la negociación colectiva, de acuerdo con UGT, subidas salariales en el entorno del 3,5 por ciento para este año, con la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo en el caso de que la inflación interanual supere los incrementos pactados, según ha informado este viernes el sindicado en nota de prensa.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

Los precios se incrementaron en el mes de abril en Extremadura un 8,7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con una variación mensual de 0,1 por ciento más que en el mes de marzo.

En el índice general estatal, la subida de los precios ha sido del 8,3 por ciento, con una bajada en la variación mensual de -0,2 por ciento con respecto al mes anterior.

A pesar de que el incremento anual no ha sido tan elevado como en el mes de marzo, en ambos casos se trata de las tasas de inflación muy elevadas, más que en muchas décadas, ha insistido CCOO de Extremadura.

La subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de abril ha sido del 2,42 por ciento, frente al 2,40 por ciento de la media estatal.

La mejora del poder de compra salarial, que supera el 2 por ciento por ciento, no es ni de lejos suficiente para paliar la subida descontrolada del IPC.

Los grupos con mayor influencia en el incremento de la tasa anual han sido vivienda, que registra una variación del 20,6 por ciento en Extremadura, por el incremento de los precios en la electricidad superior a la de marzo; y Transporte, con un aumento del 14 por ciento en la región; todo ello a pesar de la bajada en vestido y calzado de un 2 por ciento que ha contenido la subida del IPC, aunque en menor medida también hay que tener en cuenta la subida de un 11 por ciento anual en alimentos y bebidas no alcohólicas.

La tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha incrementado en un 4,5 por ciento, con lo que se sitúa un 4,2 por ciento por debajo del IPC general. Aunque en menor medida que en el mes anterior, no deja de ser una diferencia entre ambos indicadores de inflación muy alta y que refleja claramente el fuerte impacto inflacionista de la energía y los alimentos no elaborados, según el sindicato.