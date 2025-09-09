CCOO y UGT Extremadura se preparan para una movilización de "largo recorrido" por la reducción de la jornada laboral

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado una protesta este miércoles en Badajoz para reivindicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanas y contra el veto a la tramitación del proyecto de ley elaborado por el Gobierno para este fin en el Congreso de los Diputados en la votación de este viernes, que dará pie a una movilización sindical de "largo recorrido" como ya ocurrió con otras conquistas como el salario mínimo o la reforma laboral.

Las secretarias generales de CCOO y UGT Extremadura, María Berrocal y Patro Sánchez, respectivamente, han animado a participar en la concentración que, en el marco de las movilizaciones convocadas en todo el país, tendrá lugar este miércoles, 10 de septiembre, a las 11,00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Una reducción de la jornada con la que, señala Sánchez, se trata de beneficiar a "millones de trabajadoras y trabajadores" de todo el país, y que en Extremadura "influye mucho más" debido a que en esta comunidad los sueldos son "más bajos", las empresas son "mucho más pequeñas", puesto que allí donde la negociación colectiva es "real", con convenios colectivos "importantes, ya hay una reducción de la jornada laboral en la mayoría de los casos".

La secretaria general de UGT en la región asume que la medida no saldrá adelante tras la confirmación de Junts de que no retirará su enmienda a la totalidad a la tramitación de la ley de reducción de la jornada laboral que se votará este miércoles en el Congreso. "Esto no es un final, es un inicio", ha advertido Patro Sánchez, consciente de que "va a costar mucho, igual que nos costó el salario mínimo interprofesional".

CONTROL DEL REGISTRO HORARIO

Por otro lado, ha remarcado la importancia de poner en marcha en todas las empresas un registro horario para controlar las horas extras trabajadas y no remuneradas, al tiempo que ya ha apuntado que si no se tramita la ley de reducción de la jornada solicitará al Gobierno que apruebe por decreto esta medida, porque "si no hay un registro horario que realmente se pueda comprobar a la hora que entra un trabajador y a la hora que sale, es muy difícil controlar las horas de trabajo".

Por su parte, Berrocal, que al igual que Sánchez ha comenzado su intervención condenando el "genocidio" en Gaza y mostrando su solidaridad a los damnificados por los incendios de este verano, ha apuntado que la reducción de la jornada laboral es "una cuestión de justicia social" que contribuirá a crear "más empleo y de mayor calidad" en Extremadura.

Asimismo, considera que es "una gran oportunidad para regularizar las horas extraordinarias que no se pagan y que deben traducirse en mayor empleo", y en este sentido ha cifrado en 2,6 millones las horas extras que "ni se declaran ni se retribuyen ni se cotizan" en España, lo que supondría un "aumento para las arcas de unos 3,5 millones de euros".

