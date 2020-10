Un centenar de personas se concentra en Badajoz convocadas por CCOO en defensa de la sanidad pública

BADAJOZ, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se ha concentrado este jueves, día 29, ante la Delegación del Gobierno en Extremadura en Badajoz, convocados por el sindicato Comisiones Obreras, en defensa de la sanidad pública y para reclamar mayores dotaciones y empleo y mejores condiciones de trabajo para los profesionales sanitarios.

Un grupo de representantes del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha secundado también esta concentración, en la que se ha podido leer una pancarta que rezaba: 'Por una sanidad pública digna y de calidad. Más inversión, más profesionales y más seguridad' y se han escuchado voces como 'Sanidad pública' o 'Más refuerzos en los centros de Atención Primaria'.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, acompaña de la responsable del área de Negociación de la Federación de Sanidad del sindicato, Francisca Gómez, ha explicado que este jueves 29 de octubre es la Jornada europea de movilización y de lucha por la salud pública.

En este contexto, ha continuado Chacón, Comisiones Obreras se concentra en España tanto frente al Ministerio como ante todas las delegaciones del Gobierno porque entiende que "hay que mejorar la salud", que la misma "tiene que tener mayor calidad" y que se necesita "más empleo" y "mejores salarios".

Seguidamente, ha recordado que se está ante la segunda ola de la pandemia de la Covid-19 en toda Europa, que el incremento de positivos se está acrecentando y hay una "gran preocupación" entre toda la ciudadanía por el devenir de esta nueva situación, en relación a lo cual ha defendido: "no podemos volver a repetir lo que pasó en la primera ola, donde los propios trabajadores y trabajadoras del sector sanitario fueron los grandes sufridores de la falta de previsión en los sistemas sanitarios".

Y es que, para Chacón, "hay un déficit generalizado en cuanto a estos sistemas públicos", por lo que desde todos los sindicatos europeos que secundan la movilización de este jueves exigen que "se contemple la mejora de las condiciones laborales de todos los colectivos que integran el sector sanitario, pasando efectivamente por reforzar el empleo, que haya más personal y que se mejoren también las retribuciones".

Por otro lado y con respecto a España ha reivindicado el incremento de la financiación del sistema sanitario público hasta alcanzar el 7,2 por ciento del PIB, así como aumentar el gasto en Atención Primaria hasta situarlo en el 25 por ciento del total, en aras de que "realmente haya un auténtico gasto sanitario" que tilda de "imprescindible para poder eliminar las situaciones de riesgo que tenemos en esta segunda ola" y por que la Atención Primaria "es lo primero que va a sujetar también esta ola de pandemia".

En el caso de Extremadura, ha valorado que "supera" ese 7,2 por ciento y que el gasto sanitario en la región en estos momentos es, para Comisiones Obreras, "suficiente" y "se está trabajando con calidad", aunque a nivel estatal "eso no se está dando" y "hay un déficit".

"Por supuesto, vamos a intentar con las fuerzas que tenemos evitar nuevas privatizaciones, porque lo que no podemos entender es que se pueda despreciar lo público y se entre en un deterioro del sistema público porque no haya profesionales suficientes o las condiciones no sean las suficientes para que al final la ciudadanía tienda a la privatización, como nos puede pasar en las pensiones o cualquier otro servicio público y este es prioritario, lo ha demostrado en la etapa de pandemia, que los servicios públicos sanitarios son necesarios", ha recalcado Chacón.

Por ello, ha incidido en que CCOO reivindica en este acto "precisamente eso, mayores dotaciones, mejor empleo y mejores condiciones de trabajo de los profesionales de la sanidad", mientras que Francisca Gómez ha detallado en relación a la región que demandan tanto en esta concentración como en toda España una "necesidad fundamental que existe ahora mismo" como la reorganización de la Atención Primaria.

En su opinión, "los grandes problemas están surgiendo ahora por la falta de acceso de la población de forma presencial a los centros de salud" y CCOO Extremadura pide al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que haga "un esfuerzo" por reforzar o reorganizar la Atención Primaria, dado que "a veces no es tan necesario reforzar, sí que dependerá de las zonas de salud" sino "reorganizarlas y gestionarla de otra manera".

La concentración también ha contado con la presencia de un grupo de representantes del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), cuya secretaría provincial, María Soledad Villar Garriga, ha explicado que se han adherido a esta protesta por la situación en la que se encuentra la sanidad, "precaria pro completo" mientras que Atención Primaria está "en mínimos" y en hospitalización "se sustituye poco".

Asimismo, Villar Garriga ha pedido la recalificación de dicha categoría, unos profesionales que también plantean que están "capacitadas" y "cualificadas" para las labores de rastreo, lo cual "de hecho" en algunas áreas se está haciendo, como por ejemplo en el Área de Don Benito o en el de Cáceres.