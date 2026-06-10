Cinco detenidos de un grupo criminal por robo continuado de cableado telefónico en Calzadilla y Moheda de Gata

La Guardia Civil custodia a los detenidos por la sustracción de cableado telefónico de cobre en Calzadilla y Moheda de Gata. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por los delitos de hurto continuado de cableado telefónico de cobre y pertenencia a grupo criminal al que se le atribuye la sustracción de 2.800 metros de este material en el término municipal de Calzadilla y Moheda de Gata (Cáceres).

En concreto, habrían sustraído aproximadamente cerca de 900 metros de cableado telefónico en el término municipal de Calzadilla y unos 1.900 metros en Moheda de Gata. El valor total de los daños ocasionados y del material sustraído asciende a algo más de 18.000 euros

La actuación se inició durante la madrugada del pasado día 3 de junio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la presencia de varias personas encapuchadas que transitaban por una vía pública portando una escalera. Ante estos hechos, los agentes realizaron diversas gestiones de comprobación en la zona, localizando una furgoneta estacionada en las inmediaciones del lugar donde habían sido observados los individuos.

Tras inspeccionar el vehículo, los agentes averiguaron que estaba relacionado con varias personas con numerosos antecedentes por delitos de hurto de cobre. Asimismo, junto a la furgoneta fue hallado un fragmento de cableado de cobre utilizado en líneas telefónicas, indica en una nota de prensa.

Ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo algún hecho delictivo relacionado con la sustracción de cableado telefónico, los agentes realizaron una batida por la zona.

Durante las comprobaciones observaron varios postes de telecomunicaciones y localizaron, a unos 200 metros de distancia, varios tramos de cable telefónico cortados, así como dos montones de fundas de cable ya separadas del cobre, encontrándose únicamente el revestimiento exterior y no el material metálico de su interior.

Al día siguiente, 4 de junio, la Guardia Civil recibió un aviso alertando de un nuevo robo de cableado en la vía pública de la localidad de Moheda de Gata (Cáceres), cometido presuntamente por varios individuos encapuchados que habían huido a pie al ser sorprendidos.

Las patrullas desplazadas al lugar localizaron un importante acopio de cable telefónico cortado junto a la carretera, observando en las proximidades un turismo vinculado con la furgoneta detectada durante la madrugada anterior.

Las inspecciones realizadas permitieron comprobar que el cableado telefónico que discurre entre las localidades de Moraleja y Moheda de Gata (Cáceres) había sido cortado a lo largo de aproximadamente tres kilómetros. A la altura de Moheda de Gata, los agentes localizaron una gran cantidad de cable troceado en fragmentos de alrededor de un metro de longitud, preparado para facilitar su carga y transporte.

Junto a este material fue hallado otro vehículo relacionado con los presuntos autores, aparentemente abandonado tras detectar la presencia policial. En su interior se localizaron numerosas herramientas compatibles con las empleadas habitualmente para la sustracción de cableado.

Además, los agentes detectaron nuevos cortes en el tendido telefónico de la zona, localizando a escasa distancia más cable ya agrupado y preparado para su carga y traslado.

Como resultado de las investigaciones desarrolladas, ese mismo día los agentes se desplazaron a un establecimiento hotelero cercano, donde supuestamente se alojaban los responsables de los hechos, procediendo a la detención de cinco varones.

Los detenidos habrían sustraído aproximadamente cerca de 900 metros de cableado telefónico en el término municipal de Calzadilla y unos 1.900 metros en Moheda de Gata (Cáceres). El valor total de los daños y del material sustraído asciende a algo más de 18.000 euros.

A los detenidos se les atribuye la presunta comisión de un delito continuado de hurto de cableado telefónico de cobre y un delito de pertenencia a grupo criminal. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.