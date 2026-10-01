Cinco detenidos y tres investigados por el robo de joyas y dinero en iglesias en Badajoz y Sevilla

Detenidos por expolio de joyas y dinero en iglesias de Badajoz y Sevilla - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investigado a otras tres, todos ellos vecinos de la localidad pacense de Villafranca de los Barros, como presuntos autores de la sustracción de joyas y dinero en siete iglesias de las provincias de Badajoz y Sevilla.

Este es el resultado de la operación 'Hemeritagium', que se inició el pasado año, cuando la Guardia Civil comenzó a investigar los sucesivos hurtos que se estarían cometiendo en el interior de templos y ermitas en distintas localidades de la provincia de Badajoz y en Sevilla.

En estos robos, los autores accedían al interior de los lugares de culto aprovechando las horas de apertura o momentos de menor afluencia, y una vez allí, manipulaban los cajetines de limosnas y lampadarios para sustraer la recaudación en efectivo, además de apoderarse de las joyas que ornamentaban a las imágenes religiosas.

El valor de los bienes sustraídos asciende aproximadamente a los 30.000 euros, mientras que la valoración económica de los daños ocasionados en los templos se encuentra actualmente pendiente de peritación pericial, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

De las inspecciones oculares realizadas, así como gestiones practicadas en el transcurso de esta investigación, los agentes lograron implicar en las acciones delictivas a un grupo de vecinos de Villafranca de los Barros con antecedentes en sustracciones similares.

Fruto del análisis de las pruebas y la continuidad de las pesquisas policiales, a mediados del mes de septiembre, se detuvo a cuatro de ellas e investigó a otras tres implicadas en la trama, siendo el último delincuente detenido este pasado martes por su presunta implicación directa en los mismos hechos.

Las diligencias instruidas por siete delitos de hurto y un delito de daños en el patrimonio histórico cometidos en el interior de iglesias y ermitas de las localidades pacenses de Feria, Los Santos de Maimona, Fregenal de la Sierra, Puebla de Alcocer, y del municipio sevillano de El Saucejo, junto a los presuntos autores, han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.

Ahora se continúa la investigación, por si pudieran estar implicados en otras acciones delictivas similares cometidas recientemente en la iglesias de la provincia.