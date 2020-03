Colectivos y particulares entregan a Policía Local protectores 3D para repartir en el Hospital de Mérida por coronavirus

MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha recogido esta mañana una primera remesa de protectores realizados con impresoras 3D que se han llevado al Hospital de Mérida.

Se trata de una primera remesa con un total de 36 protectores a las que se irán sumando los que están realizando empresas y particulares de la ciudad con el fin de colaborar en el suministro de medidas preventivas de contagio del COVID-19.

Las empresas y particulares colaboradores han hecho varios prototipos hasta que el propio personal sanitario ha decidido el modelo más ergonómico.

Los protectores se están haciendo con PLA que es el material homologado como consumible impresoras 3D. Es un material no fósil, no procedente del petróleo, y además ecológico, que proviene de pasta de maíz (parte del maíz que no se usa para consumo humano) y con colorantes libres de metales pesados, según explica en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

El FabLab Xtrene de Almendralejo es uno de los colectivos que está haciendo estos protectores que se están distribuyendo en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad por Almendralejo y comarca y Mérida, y donde trabajan varios emeritenses.

Por su parte, el joven emeritense Diego Galindo está coordinando a un grupo de una veintena de jóvenes que, desde sus casas, están realizando también protectores que, en este caso, se entregaron en la jornada de este pasado lunes a la Guardia Civil.