La consejera de Hacienda registra este viernes el proyecto de Presupuestos de 2026 en la Asamblea de Extremadura

La portavoz y consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en una imagen de archivo
La portavoz y consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 20:47
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   MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, registrará este viernes, 29 de mayo, el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para 2026, con lo que se iniciará su tramitación parlamentaria.

   El registro del proyecto en la Asamblea de Extremadura tendrá lugar a las 10,15 horas de este viernes, tras lo cual, a las 10,25 horas, la consejera de Hacienda entregará este proyecto al presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en la Sala de Autonomía de la Cámara regional.

   Posteriormente, a las 10,30 horas, Elena Manzano presentará en rueda de prensa los detalles de este proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026 que inician su calendario de tramitación.

(Más información en Europa Press)

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