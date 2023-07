El consejero de Economía aboga por situar al sector privado "en el centro" de las políticas activas de empleo

MÉRIDA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha abogado por situar al sector privado --pymes y autónomos-- "en el centro" de las políticas activas de empleo, ya que, como ha señalado, la región tiene un "problema real y acuciante" en esta materia.

Además, ha manifestado que será necesario "conducir la formación y la transformación digital por una hoja de ruta que conecte la oferta y la demanda", al tiempo que ha insistido en que "la pieza clave para la generación de empleo son las empresas".

"Vamos a trabajar con ellas, a impulsarlas y ayudarlas", ha recalcado el consejero, quien ha añadido que todo ello estará "catalizado por la transformación digital", que va a ser la que permita cambiar el modelo productivo y que la economía crezca y genere empleo "de manera sostenida".

El responsable de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha realizado estas declaraciones este jueves en la rueda de prensa en la que ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre del año.

En este sentido, ha destacado el hecho de que Extremadura sea la segunda comunidad autónoma con una mayor tasa de paro, por encima del 17 por ciento y, junto a este dato, se ha mostrado especialmente preocupado por las cifras de paro femenino, con un 21,52 por ciento (un 13 por ciento por encima de la media nacional) y la tasa de paro juvenil, que alcanza el 36,30 por ciento (8 puntos por encima de la media nacional).

"No podemos perder de vista que hay 85.600 parados y paradas en Extremadura y frente al descenso trimestral que se ha producido, en términos interanuales hoy hay 2.300 extremeños desempleados más que hace un año según los datos ofrecidos por la EPA", ha expuesto.

Esta evolución, ha subrayado, está marcando una "trayectoria negativa" que debe preocupar al nuevo Ejecutivo regional, y además, ha recordado que no se dispone del número de fijos discontinuos, con lo cual no se puede valorar ni la calidad en el empleo ni la sostenibilidad en el tiempo del mismo, ha dicho.

"No hemos venido a lamentarnos ni a señalar a otros. Hemos venido a cambiar las dinámicas que nos han traído a esta situación de debilidad manifiesta en materia económica y de empleo. No estamos contentos. No podemos estar contentos ni conformes con la situación que nos está dibujando la Encuesta de Población Activa y tenemos que pasar a la acción", ha recalado.

Pare ello, el responsable autonómico ha incidido en que el Ejecutivo va a "pasar página" y se pondrá a trabajar para que Extremadura tenga "estabilidad" y "continuidad" en las cifras de crecimiento en el empleo y de generación de riqueza que permitan mirar a largo plazo "con esperanza", algo que "no se consigue de un día para otro".

APOYAR A LOS QUE CREAN EMPLEO

En esta línea, el consejero ha incidido, a preguntas de los medios, en que la Junta de Extremadura se marca como objetivo apoyar a los que crean empleo, para lo que se creará una tarifa cero para autónomos, se estimulará la instalación de empresas, se ahorrará trabas burocráticas y se bajarán los impuestos.

Asimismo, se impulsará un plan director para crear empleo en sectores estratégicos, apoyándose en nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, que ayudará a analizar en tiempo real la demanda de empleo y el perfilado de los trabajadores para acercar la oferta a la demanda.