Extremadura valora el compromiso de un nuevo modelo "completo" de financiación pero rechaza las singularidades

La consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, junto a otros integrantes del equipo extremeño en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID/MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha valorado el "paso hacia adelante" dado por el Gobierno central al comprometerse --ha indicado-- en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes a articular un nuevo modelo "completo" de financiación autonómica, pero ha defendido que éste debe alcanzarse a través de la multilateralidad en la negociación y sin "singularidades".

"Es incompatible totalmente hablar de multilateralidad y hablar de reconocimiento de singularidad y hablar de sentarnos con un territorio para pactar lo que es de todos", ha defendido Manzano.

Además, ha considerado "necesario" que el Estado realice una "aportación importante" para el nuevo sistema de financiación, teniendo en cuenta que "todas las comunidades autónomas tienen problemas de financiación y la Administración del Estado tiene unos ratios de recaudación mayores que nunca".

"Todas las comunidades autónomas tenemos problemas de financiación y la Administración del Estado tiene unos ratios de recaudación mayores que nunca, está recaudando 300.000 millones de euros, cuando en el año 2009 cuando se reformó el sistema de financiación autonómica la recaudación era de la mitad, de en torno a 149.000 millones", ha argumentado, a la vez que ha incidido en que existe por tanto "un desequilibrio vertical relevante que lastra al final los presupuestos (de las CCAA)".

De este modo se ha pronunciado Elena Manzano en declaraciones a los medios tras participar este lunes en Madrid en la reunión del Consejo d Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha defendido la multilateralidad para la negociación del nuevo sistema.

