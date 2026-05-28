Cuatro investigados por tres incendios forestales causados por imprudencias graves en Cáceres y Gata

Un agente de la Guardia Civil investiga el oriden de un incendio forestal. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas como supuestas responsables de tres delitos de incendio forestal por imprudencia grave, dos de ellos en el término municipal de Cáceres y otro en Gata.

De esta forma, el pasado 6 de mayo un hombre de 46 años fue investigado penalmente por un incendio forestal declarado en el paraje Arropez, en el término municipal de Cáceres, que arrasó aproximadamente una hectárea de terreno forestal.

Por otro lado, el 1 de mayo de 2026 los agentes investigaron a otras dos personas, de 45 y 35 años, por su presunta implicación en el incendio forestal ocurrido en el paraje 'El Collado', también en el término municipal de Cáceres.

El incendio afectó a unos 3.000 metros cuadrados de superficie y, según la investigación, se originó durante una quema de vegetación herbácea realizada sin autorización y sin adoptar las medidas básicas de seguridad exigidas por la normativa. Además, la quema se llevó a cabo en condiciones meteorológicas desfavorables debido a la presencia de viento, indica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Finalmente, un tercer incendio se produjo el pasado 17 de marzo, por el que un hombre de 57 años resultó investigado como supuesto autor de otro delito de incendio forestal causado por imprudencia grave. El incendio se produjo en el paraje 'El Robledillo', en el término municipal de Gata (Cáceres), y afectó a unas tres hectáreas de monte.

Según las pesquisas, el fuego se originó tras "abandonar sin control una quema de restos vegetales". Las diligencias policiales instruidas en los tres casos, han sido remitidas a las autoridades judiciales competentes de Cáceres y Coria.

La Guardia Civil destaca que la rápida intervención de los medios de extinción del Plan INFOEX de la Junta de Extremadura permitió controlar los tres incendios en una fase inicial, evitando así daños mayores y riesgos para personas o viviendas cercanas.

Asimismo, recuerda que el próximo lunes, 1 de junio, entra en vigor la Orden por la que se declara la época de peligro alto de incendios forestales, fecha en la que entrará en vigor de las medidas más restrictivas en materia de prevención y uso del fuego en el medio natural.

LA GUARDIA CIVIL PIDE RESPONSABILIDAD

Ante esta situación, y teniendo en cuenta las actuales condiciones meteorológicas y la "elevada" acumulación de combustible vegetal en el monte, la Guardia Civil hace un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia para evitar conductas negligentes que puedan originar incendios forestales.

La nueva regulación establece la prohibición de determinados usos del fuego y exige, según el tipo de actividad, la correspondiente autorización, declaración responsable o comunicación previa antes de realizar trabajos en terreno forestal o en zonas de influencia forestal.

Asimismo, queda prohibido cualquier uso del fuego cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) declare un índice de riesgo Muy Alto o Extremo. Para aquellas actividades permitidas, será imprescindible extremar las medidas preventivas de seguridad y cumplir estrictamente las condiciones establecidas en las autorizaciones y comunicaciones administrativas. También se recuerda la importancia de activar los planes de autoprotección en las zonas de interfaz urbano-forestal.

La Guardia Civil insiste en que "un solo descuido" puede tener "consecuencias devastadoras" para el patrimonio natural, por lo que la protección de los montes "depende de la prudencia y de la colaboración de toda la sociedad".