Un detenido tras encontrar más de 1.000 dosis de cocaína bajo el asiento de un coche en Aldea del Cano

CÁCERES, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 38 años de edad por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, al ser sorprendido cuando portaba más de 1.000 dosis de cocaína, encontrados bajo el asiento del vehículo en el que viajaba en Aldea del Cano (Cáceres).

Los agentes establecieron un punto de verificación el pasado 18 de septiembre en una de las vías que dan acceso a la localidad, donde dieron el alto a un vehículo en el que viajaban dos personas.

Durante la intervención, identificaron a ambos individuos y detectaron una actitud "inusual" del hombre que viajaba en el asiento del copiloto, quien mostraba "cierto grado de nerviosismo" ante la actuación policial.

Los agentes, frente a esta reacción, inspeccionaron el vehículo minuciosamente y hallaron bajo su asiento una bolsa de plástico que contenía una sustancia blanquecina en forma de polvo y roca, la cual, una vez aplicado el reactivo de narco test, arrojó un valor positivo a cocaína, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Al observar la cantidad y la sustancia que portaba, efectuaron un pesaje in situ, mediante el cual comprobaron indicios de la supuesta comisión de un delito, al tratarse de más de 1.000 dosis de esta droga.

La actuación de los agentes se saldó con la aprehensión de la sustancia y con la detención del varón, de 38 años, quien fue detenido en otra ocasión por un hecho similar, como presunto autor del delito. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº2 de Cáceres.