Detenido tras una peligrosa huída después de un accidente en el Valle del Jerte con hachís en su coche

Imagen del detenido custodiado por los agentes.E - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de varios delitos contra la seguridad vial por una peligrosa huida en coche por distintas carreteras del Valle del Jerte, contra la salud pública, al encontrarle unos 100 gramos de hachís en su interior, y resistencia a la autoridad, ya que provocó lesiones a dos agentes en el momento de su detención.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de junio, cuando el conductor de un turismo, después de verse implicado en un siniestro vial en la carretera EX-203, abandonó el lugar "sin causa justificada". En su huída, el vehículo se cruzó con un instructor de la Escuela de Tráfico de Mérida que participaba en una actividad formativa junto a alumnos del XI Curso de la Especialidad de Tráfico, modalidad Motoristas.

El instructor realizó una maniobra evasiva para evitar una colisión, mientras el conductor continuaba su marcha a "gran velocidad", señala la Guardia Civil en una nota de prensa.

Posteriormente, un segundo instructor, previamente alertado por su compañero, intentó interceptar el vehículo y ordenó su detención mediante las señales reglamentarias. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a dichas indicaciones y "aceleró bruscamente, obligando al agente a apartarse para evitar ser atropellado".

La huida continuó hasta la glorieta de acceso a la localidad de Cabrero, donde el conductor circuló en sentido contrario y a una velocidad "claramente inadecuada para las circunstancias de la vía".

Ante el riesgo generado, se alertó al resto de instructores que participaban en el itinerario formativo, con el objetivo de extremar las medidas de seguridad tanto para los usuarios de la carretera como para los alumnos que integraban la actividad. Los dos instructores continuaron el seguimiento del vehículo conforme a los protocolos establecidos.

La persecución concluyó varios kilómetros después, cuando el turismo se salió de la vía en las proximidades de Casas de Castañar (Cáceres). En ese momento, el conductor abandonó el vehículo por una ventanilla y emprendió la huida a pie campo a través. En el registro practicado en el turismo los agentes localizaron aproximadamente 100 gramos de hachís.

Tras conocer los hechos, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres inició una investigación que permitió identificar plenamente al presunto autor.

A partir de ese momento se estableció un dispositivo orientado a su localización y detención, al existir indicios de que permanecía oculto en la zona donde había iniciado la huida a pie.

Finalmente, en la madrugada del pasado 17 de junio, agentes de Seguridad Ciudadana procedieron a su detención en la localidad de Casas del Castañar (Cáceres), donde presuntamente se había estado ocultando desde el día de los hechos. Durante la intervención, el detenido ofreció resistencia a los agentes actuantes, resultando lesionados dos guardias civiles, que precisaron asistencia médica.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Al detenido se le atribuye, presuntamente, la comisión de delitos contra la seguridad vial, resistencia a agentes de la autoridad y contra la salud pública, sin perjuicio de la calificación definitiva que resulte de la instrucción judicial.

La Guardia Civil recuerda que desobedecer las órdenes de los agentes y realizar maniobras que pongan en peligro la seguridad de los usuarios de las vías puede acarrear importantes consecuencias penales y administrativas.

Asimismo, todo conductor implicado en un siniestro vial tiene la obligación legal de detenerse, permanecer en el lugar y colaborar con los servicios de emergencia y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.