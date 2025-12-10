Detenido como presunto autor de robar y provocar daños en catorce inmuebles de Azuaga

Un agente inspecciona el lugar - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pacense de Azuaga como presunto autor material de catorce robos y daños perpetrados en inmuebles de dicho municipio.

Desde finales del pasado mes de septiembre, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Llerena investigaba los robos y daños sucesivos que se estaban cometiendo en casas de campo, naves industriales, viviendas y un establecimiento comercial de Azuaga.

Los autores se adentraban en los inmuebles tras forzar puertas y ventanas y sustraían herramientas, maquinarias, aparatos de imagen y sonido e incluso una caja registradora de un establecimiento comercial.

De los datos aportados por los denunciantes, se sospecho "desde el primer momento" de uno de sus vecinos, conocido por los agentes por sus numerosos antecedentes policiales, circunstancia que se pudo corroborar tras las inspecciones oculares y gestiones practicadas en el transcurso de la investigación.

Con todas las pruebas incriminatorias, a principios del presente mes, se le localizó y detuvo en su residencia, lugar donde se recuperó parte del material sustraído que almacenaba para su posterior venta a terceras personas.

Estos efectos han sido reconocidos y entregados a sus legítimos propietarios, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación ha culminado con la instrucción de diligencias como presunto autor de un total de catorce delitos de robos y daños, todos ellos perpetrados en inmuebles de sus vecinos, y han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Llerena.