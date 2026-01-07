Detenido por robar un bolso a un hombre de 63 años tras golpearlo y tirarlo al suelo en Mérida

Archivo - Calle Santa Eulalia de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional detuvieron el pasado 2 de enero en Mérida (Badajoz) a un hombre, de 56 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación a un varón de 63 años al que golpeó y tiró al suelo en un forcejeo para robarle un bolso.

Un testigo de los hechos alertó a la policía, señalando como un hombre se acercó a la víctima por la espalda y le propinó un fuerte tirón del bolso que portaba, cayendo al suelo tras un forcejeo en la calle Santa Eulalia, huyendo el autor a la carrera del lugar.

La víctima, quien precisó atención sanitaria leve debido a la caída aportó a los agentes una descripción física del presunto responsable, así como los testigos que se encontraban en la zona, siendo uno de ellos quien indicó la dirección exacta de huida.

Gracias a la descripción física aportada por los testigos y la dirección de huida, localizaron al presunto autor en una calle adyacente, a quien los agentes solicitaron su plena identificación y comprobación de sus pertenencias, entre las que se encontraban todos los efectos sustraídos previamente, motivo por el que procedieron a su

detención como presunto responsable de un delito de robo con violencia e intimidación, tirón.

El detenido es un varón 56 años de edad que cuenta con numerosos antecedentes anteriores y tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.