Detenido un vecino de Alange por vender cocaína durante las fiestas patronales

ALANGE (BADAJOZ), 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad pacense de Alange, acusado de traficar con droga, en concreto cocaína, en las proximidades del recinto ferial de este municipio durante las fiestas patronales.

Los hechos ocurrieron en la noche de este pasado domingo, cuando agentes de la Guardia Civil, en colaboración con Policía Local, observaron la "actitud sospechosa" de un hombre en las proximidades del recinto ferial, en una zona de gran afluencia de jóvenes durante las fiestas.

Una vez identificado, se trataba de un vecino de la localidad, que mostró una "actitud nerviosa y esquiva" ante la presencia policial, por lo que realizó una inspección superficial tanto de sus pertenencias como del vehículo que conducía, donde localizaron ocultas en un monedero 13 papelinas de cocaína ya preparadas para su venta.

Además de la droga intervenida, hallaron 100 euros en billetes de diverso valor, distribuido por diferentes compartimentos del turismo, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Con las pruebas incriminatorias, la Guardia Civil detuvo a este hombre y lo trasladó a dependencias oficiales, donde se le instruyeron diligencias por su presunta implicación en un delito contra la salud pública al traficar con drogas. Unas diligencias que, junto al detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Mérida.