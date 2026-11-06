Los detenidos por el caso de presunta venta de menores pasan este viernes a disposición judicial

BADAJOZ, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las cuatro personas detenidas - inicialmente fueron seis pero dos han quedado en libertad - por la operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil por la presunta venta de menores de edad, que ha incluido registros en Linares (Jaén), Montijo y Badajoz y la localización de seis niños de entre 1 y 11 años de edad, hijos de la principal investigada, pasan este viernes a disposición judicial.

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, preguntada por este tema, en relación al cual se ha remitido a la información trasladada este jueves por la Policía Nacional tras las declaraciones realizadas ese mismo día por ella misma a primera hora.

"Complementando la información que dio ayer la Policía Nacional, lo que puedo confirmar es que durante esta mañana pasarán los detenidos a disposición judicial", ha especificado, para recordar que se trata de cuatro las personas detenidas que siguen en el calabozo y que pasan durante la mañana a disposición judicial. La investigación continúa abierta.

Cabe recordar que, según la información trasladada por la Policía Nacional, dos de las menores, de uno y tres años de edad, respectivamente, se encuentran bajo la tutela de las autoridades administrativas portuguesas. Otros dos, bajo la tutela de la Junta de Extremadura y los dos últimos se encentran con familiares y con personas de su entorno.

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