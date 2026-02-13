Detenidos tres varones, dos de ellos menores de edad, por robo de joyas y un arma en viviendas de Aceuchal

Escopeta y parte de las joyas sustraidas. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Nacional, ha detenido a tres vecinos de las localidades pacenses de Almendralejo y Villafranca de los Barros --dos de ellos menores de edad-- como presuntos autores del robo perpetrado en dos viviendas de la localidad de Aceuchal (Badajoz).

A principios del presente mes febrero, se tuvo conocimiento del robo en el interior de dos viviendas aceuchalense, donde los delincuentes aprovecharon la ausencia de sus moradores, para forzar los accesos al inmueble y apoderarse de diferentes clases de joyas, una carabina y munición del arma.

Con los datos aportados por los denunciantes e indagaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil de Aceuchal, se sospechó que pudieran haberlas entregado en establecimientos de compra y venta de oro de la comarca.

Gestiones que dieron resultado tras localizar y recuperar en una tienda de almendralejense parte de las joyas sustraídas, además de averiguar la identidad de uno de los supuestos autores de los hechos, un vecino de Almendralejo con antecedentes por hechos similares.

Posteriormente, con la colaboración de Policía Nacional de Almendralejo, se le localizó y detuvo, y se le intervinieron joyas, la carabina y la munición sustraída, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

Con la identidad de los otros coautores de los hechos, dos jóvenes menores de edad, vecinos de Almendralejo y Villafranca de los Barros, el pasado miércoles se les localizó e instruyó diligencias como presuntos autores de los hechos delictivos.

Ahora la Guardia Civil continúa con las gestiones tendentes a analizar la totalidad de las joyas intervenidas, algunas de procedencia desconocida, por si pudieran estar vinculadas con otros hechos delictivos. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial de Almendralejo y Fiscalía de Menores.