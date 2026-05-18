Dos detenidos acusados de al menos dos robos de joyas mediante el "abrazo cariñoso" en Jarandilla y Talayuela

Investigación de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES), 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre y una mujer, de 40 y 41 años, residentes en Madrid, como supuestos autores de dos delitos de hurto cometidos mediante el conocido método del "abrazo cariñoso" en Jarandilla de la Vera y Talayuela.

El primero de los robos tuvo lugar el pasado 23 de abril en Jarandilla de la Vera, cuando una mujer se acercó a una vecina de la localidad mostrando una actitud afligida por el supuesto fallecimiento de un familia, y tras intercambiar unas palabras, la abrazó de forma repentina y, aprovechando el contacto, le desabrochó y sustrajo un cordón de oro que llevaba puesto, tras lo que abandonó rápidamente el lugar en un vehículo donde la esperaba otra persona.

El segundo caso tuvo lugar el 13 de mayo en Talayuela, donde una mujer se aproximó a un hombre de avanzada edad y le pidió que le diera la mano, conduciéndolo hasta una calle cercana, hasta que minutos después, la mujer abandonó la zona y el hombre comprobó que le faltaba un anillo de oro que llevaba en la mano, valorado en unos 600 euros, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, con la colaboración de las policías locales de Talayuela y Jarandilla de la Vera, permitieron identificar a los presuntos autores, un hombre de 40 años, que portaba en el momento de la identificación un anillo de oro de características similares al sustraído en Talayuela, y una mujer, de 41, a quien le constan antecedentes por hechos similares, además de requisitorias judiciales en vigor por distintas causas.

En el marco de las investigaciones, las víctimas reconocieron a la mujer como la que interactuó con ellas en ambos sucesos, y uno de los denunciantes identificó también, sin ningún género de dudas, el anillo que llevaba el detenido como el que le había sido sustraído el pasado 13 de mayo.

Por todo ello, la Guardia Civil procedió a la detención de ambos como supuestas autoros de dos delitos de hurto mediante el método del "abrazo cariñoso", tras lo que se ejecutaron las requisitorias judiciales pendientes y se incautaron varias joyas que portaban en el momento de la detención para comprobar su legítima procedencia.

Las diligencias han sido remitidas, junto con los detenidos, a la autoridad judicial competente de Navalmoral de la Mata.