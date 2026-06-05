Dos detenidos en Casas de Reina por robar cableado de cobre de líneas de telecomunicación de Pinofranqueado

La Guardia Civil interviene en la N-432 cableado de cobre robado - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres, vecinos de Córdoba, acusados del robo de cable de telecomunicaciones, pertenecientes a la línea aérea ubicada dentro del término municipal cacereño de Pinofranqueado, valorado en 7.000 euros.

La investigación se inició en abril, cuando los agentes en dispositivos de servicios establecidos para la prevención de acciones delictivas, interceptaron una furgoneta en la carretera N-432, dentro del término municipal pacense de Casas de Reina.

Una vez identificados sus tres ocupantes, todos ellos cordobeses con antecedentes policiales por delitos de robo, se llevó a cabo la inspección del vehículo, en el que comprobaron que transportaban 1.120 kilos de cable de cobre del que no pudieron acreditar su legítima procedencia.

El análisis del material intervenido y las consultas con otras Unidades de la Guardia Civil, permitió determinar que este material, valorado en unos 7.000 euros, coincidía con el sustraído en líneas aéreas de telecomunicación ubicadas en las proximidades de la carretera EX206 en Pinofranqueado.

Con las pruebas incriminatorias, la pasada semana se localizó y detuvo a dos de ellos en Córdoba, por su presunta implicación en este robo, quienes se desplazaron en la furgoneta hasta la población cacereña para perpetrar el robo.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena, mientras la Guardia Civil continúa con las gestiones tendentes a la localización y detención del otro coautor de los hechos.