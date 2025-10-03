Elena Manzano asegura que las aportaciones de los grupos que sean positivas para los extremeños se incluirán en los PGEx

La portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, atiende a los medios en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha confiado en que los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) salgan adelante, y ha avanzado que las aportaciones de los grupos parlamentarios "que sean positivas para los extremeños" se incluirán en las cuentas regionales.

"Estamos deseando ver qué es lo que aporta el Partido Socialista y, como digo, nuestro objetivo es aprobar los presupuestos del 2026, contar con esa herramienta para que sigamos dando los buenos datos de empleo que tenemos y para que Extremadura siga creciendo", ha dicho Manzano en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres antes de asistir al acto del patrón de la Policía Nacional, en el complejo cultural San Francisco.

Manzano ha recordado que el arranque de la negociación con los grupos parlamentarios se produce a instancia de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, "para que esas cuentas, que son las más importantes, las más elevadas, más de 8.600 millones de euros para nuestra región, vean la luz y sean aprobadas por responsabilidad de todos esos grupos".

"Ayer lo que vimos fue predisposición para aprobarlas, les hemos emplazado a que emitan unos documentos, nos pasen unos documentos con sus principales propuestas, las vamos a analizar y todo aquello que sea positivo para los extremeños, sin duda, se verá reflejado en esas cuentas si finalmente son apoyadas por los grupos parlamentarios", ha señalado.

Respecto al anuncio de Unidas por Extremadura de salirse de la negociación, Manzano ha dicho que las propuestas que ha presentado la coalición morada "se van a valorar", aunque ya da por hecho que en materia fiscal "es imposible que lleguemos a un acuerdo".

La consejera ha recordado que Unidas por Extremadura plantea un impuesto sobre viviendas vacías en Extremadura, "cuando en realidad esa figura impositiva no casa para nada con la situación real de nuestra región".

"Pretenden que recuperemos el impuesto sobre el patrimonio, ellos pretenden que incrementemos la imposición, lo que se cobra en el IRPF a rentas superiores a 60.000 euros... pero nuestra política fiscal funciona, hemos devuelto 120 millones de euros a las familias extremeñas en tres bajadas de impuestos y recaudamos más que nunca, recaudamos 230 millones de euros más", ha señalado.

Asimismo, ha incidido en que la devolución de esos 120 millones ha sido a rentas de menos de 19.000 euros o en otras deducciones de menos de 28.000 euros, lo que supone que han ido a parar a contribuyentes que ganan poco más de 1.000 euros al mes.

"Nuestra política fiscal se enfoca en la igualdad, en la justicia y en devolver a los que menos tienen esa presión fiscal desorbitada a la que nos ha sometido durante muchos años el infierno fiscal socialista", ha espetado Manzano, que ha sentenciado que "no vamos a acoger ninguna de las medidas de Unidas por Extremadura porque pretenden devolvernos ahí".

En otros ámbitos, como por ejemplo en política sanitaria, Manzano ha reconocido que algunas de las propuestas que realizan "son cuestiones compartidas" porque "todos queremos que mejore la sanidad". Así, en el presupuesto que se baraja, de los más de 500 millones que supone de más con respecto al vigente, más de 300 millones van a salud y a educación más de 100 millones.

"Nos centramos en política social, en las políticas principales, en garantizar los servicios públicos y ahí sí que podríamos trabajar, pero en materia fiscal es imposible", ha concluido.