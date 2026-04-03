Establecen un dispositivo de búsqueda por la desaparición de un hombre en Jarandilla de la Vera (Cáceres)

Dispositivo de búsqueda de un hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local participan en un dispositivo de búsqueda por la desaparición durante la pasada noche de un varón de 65 años en Jarandilla de la Vera (Cáceres).

Según los datos recabados, sobre las 00,05 horas se recibió aviso indicando que esta persona, llamada José Antonio, y que se encontraba alojada en un campamento de la localidad, junto a otras personas, había salido momentáneamente del centro, y no regresó posteriormente al lugar.

El desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, podría llevar gorra y vestía un chaleco verde en el momento de su desaparición. Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse, informa la Guardia Civil.

Así, desde el primer momento se ha establecido un dispositivo de búsqueda en el que participan varias patrullas de la Guardia Civil y Policía Local, que han trabajado durante toda la noche y continúan desplegadas en la zona.

Además, se solicita la colaboración ciudadana y cualquier información que pueda ayudar a su localización, y que podría comunicarse al teléfono 062 de la Guardia Civil.