Extinguido el incendio forestal declarado cerca de Plasencia

Incendio próximo a Plasencia. - INFOEX

Se han reabierto ya todos los tramos de carretera cortados por el fuego

PLASENCIA (CÁCERES), 12 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado en los alrededores de Plasencia se ha dado por extinguido, después de que ayer por la noche se consiguiera controlar el fuego, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Cáceres.

El incendio, declarado este pasado jueves entre Plasencia y Malpartida de Plasencia, obligó al Plan Infoex a activar el nivel 1 por su proximidad a carreteras y viviendas aisladas. El fuego se localizaba en la CC-227 y afectó al tramo EX-208 entre Plasencia y la autovía EX-A1.

En torno a las 20,30 horas, la Guardia Civil informaba de la reapertura del tramo de la CC-227 afectado por el incendio, mientras que permanecía cortado el de la EX-208.

Ya sobre las 22,45 horas, el fuego se daba por controlado, con evolución favorable, mientras que su extinción se ha declarado en torno a las 08,00 horas de este viernes, de manera que ya no hay tramos cortados en ninguna vía por este incendio.

En el incendio han trabajado bomberos forestales, medios aéreos (helitransportada, helicópteros, hidroaviones), agentes del medio rural y técnicos de extinción, así como varias patrullas de la Guardia Civil.