Extremadura no es partidaria de reuniones bilaterales con Hacienda y aboga por negociar de forma multilateral en el CPFF

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha asegurado que la comunidad no es partidaria de reuniones bilaterales con el Ministerio de Hacienda y ha abogado por establecer una "negociación multilateral" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) si se quiere llegar a un modelo de financiación autonómica que sea "justo".

Manzano ha informado, a preguntas de los medios, de que Extremadura ha recibido un correo electrónico en el que el Hacienda solicita sentarse con la comunidad para abordar algunas cuestiones sobre lo que, en su opinión, "no se puede llamar modelo de financiación autonómica".

Como ha aseverado Elena Manzano, a día de hoy no se cuenta con una propuesta "seria" y "rigurosa" por parte de Hacienda que permita analizarla, mientras que, en estos momentos, se emplaza a las comunidades autónomas a que, de manera bilateral, mantengan reuniones con el Estado.

"Eso es justo lo que Extremadura no va a hacer. Porque nosotros sí que hemos defendido siempre que lo que es de todo se tiene que debatir entre todos", ha aseverado, a lo que ha añadido que el sistema de financiación, que tiene "tanta trascendencia" para todos los ciudadanos, precisa que sea el Estado el que ejerza el "poder de coordinación" y lo cuente en el CPFF, que es un órgano multilateral.

"Aquí se han roto todas las reglas. Aquí se han sentado primero con el separatismo catalán, se ha llegado a una financiación singular, se ha establecido un modelo que luego han pretendido que sea generalizable a todas las comunidades autónomas. Y como esto es imposible, el resultado es el que tenemos encima de la mesa. Cero euros para Extremadura de 21.000 millones", ha criticado.

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