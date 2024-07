Extremadura pide a Montero que "trabaje" y reclama una propuesta de modelo de financiación con "luz" y "taquígrafos"

MÉRIDA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha pedido a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "trabaje" y ha reclamado al Gobierno una propuesta de modelo de financiación autonómica con "luz" y "taquígrafos".

Manzano, tras asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha mostrado su "decepción" y "enfado", ya que el Ejecutivo extremeño esperaba que se ofreciera una propuesta en materia de financiación autonómica que no ha sucedido.

"No ha sucedido pese a que se ha pedido esa incorporación en el orden del día y pese a que, como digo, el título competencial Hacienda General es el que atribuye al Estado la potestad para regular ese sistema de financiación autonómica y para proponer el modelo de financiación autonómica", ha aseverado en declaraciones a los medios.

DICE QUE EXTREMADURA NO VIENE A ESCUCHAR PROPUESTAS DE OTROS TERRITORIOS

En este sentido, Elena Manzano ha subrayado que Extremadura no acude al CPFF, que es un "órgano multilateral", a escuchar propuestas que vengan de otros territorios como la que ha presentado Cataluña, que además, como ha dicho, "rompe el modelo constitucional", "rompe el título VIII de la Constitución", "no es generalizable" y "aniquila la hacienda estatal".

"Desde Extremadura lo que queremos escuchar es una propuesta del que tiene la obligación de presentarla, que es el Estado, y que se ancle en los principios básicos de nuestro modelo constitucional", ha recalcado la consejera extremeña, quien ha insistido en que Extremadura no ha ido al CPFF a "escuchar un sistema de financiación singularizado para Cataluña".

Por ello, ha asegurado que la comunidad extremeña seguirá defendiendo que haya un modelo de financiación autonómica "justo", que respete los principios constitucionales y que garantice la suficiencia financiera de Extremadura y el acceso de sus ciudadanos "en condiciones de igualdad" a los servicios esenciales de educación, sanidad y servicios sociales.

Así, Elena Manzano ha criticado que Montero "no ha estado a la altura" porque no ha presentado un modelo de financiación autonómica y "se ha limitado a decir que es muy difícil" que se llegue "a puntos de encuentro".

Aunque, en opinión de la consejera extremeña, es "justo lo contrario", ya que las comunidades autónomas están "deseando revisar" un modelo del año 2009 que es "necesario modificar" y tienden la mano en "sede multilateral", además de lamentar Montero "no ha parado de indicar que debe hacerse una negociación de manera discreta".

"Discreción, no. Yo aquí, en materia de financiación autonómica, le pido todo lo contrario. Le pido luz, le pido taquígrafos y le pido que sepamos todos lo que se hace con dinero de todos, porque esto es dinero de todos los españoles y es necesario saber exactamente cuál es su propuesta", ha insistido.

CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

A este respecto, Elena Manzano ha añadido que ha pedido en el turno de ruegos y preguntas la constitución de grupos de trabajo en los que se hable de financiación autonómica y del resto de recursos que son "tan importantes" para algunos territorios como Extremadura, como el Fondo de Compensación Interterritorial o la inversión territorializada.

Respecto a la propuesta realizada por la consejera de Hacienda catalana, Natàlia Mas, Manzano ha señalado que Montero ha respondido que no está de acuerdo con la misma. "No ha dejado una puerta abierta, no ha indicado que una parte sí o que otra parte no", ha recalcado.

"La consejera no dice la verdad. Ahí públicamente la vicepresidenta ha dicho que no la comparte. En ese ámbito, por lo menos cierta tranquilidad. Porque reitero, es una propuesta inconstitucional que anula el título VIII de la Constitución y que atenta contra la igualdad entre todos los españoles", ha incidido.

ABOGA POR HUIR DE REUNIONES BILATERALES

Finalmente, la consejera extremeña ha abogado por "hablar de todo" en la sede de un órgano multilateral y "huir de reuniones bilaterales", además de mostrar su preocupación por lo que la vicepresidenta y ministra de Hacienda "ha dejado caer" sobre contactos con determinadas comunidades autónomas sobre la condonación de la deuda.

"De discreción, nada. Nosotros lo que queremos es luz, taquígrafo y que en sede de un órgano multilateral se ponga encima de la mesa todos esos millones que pretenden ser condonados a un territorio y cuál va a ser el reparto al resto de los territorios, porque esto es igualdad y esto es lo que pide la Constitución Española que sea", ha asegurado.

También Elena Manzano ha mostrado el "compromiso" de la Junta de Extremadura por cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y ha añadido que, en este punto, la comunidad se ha abstenido.

"Nos parece que sigue habiendo un reparto desigual entre la hacienda estatal, entre la Administración del Estado y las administraciones autonómicas, pero aún así queremos que salgan hacia adelante y por supuesto lo refrendamos con esa abstención", ha asegurado.