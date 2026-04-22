Fernández (Vox) defiende que la prioridad nacional "no es racismo" y "no es ilegal", sino que "es realismo"

El presidente-portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en su intervención en el debate de investidura de María Guardiola - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha reivindicado este miércoles el concepto de prioridad nacional que se incluye en el acuerdo con el PP, ya que a su juicio "es del más elemental sentido común", y que "parece haber despertado tempestades", tras lo que ha apuntado este concepto "no es racismo. No es egoísmo. No es ilegal", sino que "es realismo", y supone "decir basta a la perversión del concepto de solidaridad".

En su intervención este miércoles en el debate de investidura de María Guardiola que se celebra en la Asamblea, el portavoz de Vox ha reivindicado la necesidad de "poner primero a los españoles, a los extremeños, a los de aquí".

Por eso, "urge un cambio real", ya que España y Extremadura "viven una situación límite", donde más del 30 por ciento de los jóvenes no puede acceder a una vivienda, una de cada tres familias tiene dificultades para llegar a fin de mes, y los agricultores "están asfixiados por la burocracia y las imposiciones de Bruselas", ha dicho.

La "prioridad nacional" pasa por "defender primero lo nuestro y a los nuestros", así como de "garantizar que quien forma parte de esta tierra, tenga prioridad en el acceso a unas oportunidades que, desgraciadamente, son limitadas", ha señalado Fernández Calle.

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