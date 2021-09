El Gran Teatro de Cáceres programa más de 50 espectáculos hasta diciembre con la esperanza de conseguir aforo completo

Pablo Milanés, Juan Echanove, Ginebras y Silvia Pérez Cruz entre otros muchos, estarán en la nueva temporada de otoño

CÁCERES, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Cáceres ha programado más de 50 espectáculos de teatro, música, danza, magia, humor, etc, que pasarán por su escenario hasta diciembre. Algunas de las propuestas son traslado de fechas al no haberse podido llevar a cabo en su día, por lo que esta nueva temporada de otoño se inicia con la esperanza de que, si lo permiten las condiciones sanitarias, no se caiga nada de la agenda y se pueda conseguir el cien por cien del aforo.

Así, el cantautor cubano Pablo Milanés, el actor Juan Echanove, el grupo Ginebras y la artista Silvia Pérez Cruz son algunos de los nombres que configuran la nueva programación, que se complementa con el ciclo 'Música en otoño' del programa CácerES Cultura que se sigue desarrollando hasta finales de año.

