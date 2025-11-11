La Guardia Civil detiene al autor del robo en una farmacia de El Batán y busca a sus dos cómplices

BADAJOZ, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han identificado a tres vecinos de Badajoz, todos ellos con numerosos antecedentes, como presuntos autores de un robo en la localidad cacereña de El Batán, de los que ha detenido a uno de ellos mientras busca a los otros dos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado viernes, cuando agentes de la Guardia Civil que realizaban un control a las afueras de Badajoz observaron la "circulación sospechosa" de un vehículo que al ser interceptado, dos de sus ocupantes salieron corriendo del coche en marcha para huir del lugar.

Ante esta situación, se identificó al conductor, un vecino de Badajoz con numerosos antecedentes policiales y se llevó a cabo el registro del vehículo y de todas las pertenencias, en el que encontró dinero, medicamentos y productos de parafarmacia, de los que no pudo acreditar su legítima procedencia.

También se hallaron diferentes tipos de herramientas, pasamontañas y guantes, lo que hizo sospechar su implicación en algún robo, por lo que tras realizar gestiones, los agentes averiguaron que el dinero y los objetos fueron sustraídos esa misma madrugada del interior de una farmacia del municipio cacereño de El Batan.

El robo perpetrado se realizó tras forzar el acceso a la farmacia, relata la Guardia Civil en una nota de prensa, en la que señala que el conductor del vehículo fue detenido y ahoras se busca a sus cómplices.

Se trata de dos vecinos de Badajoz, también con numerosos antecedentes, que están plenamente identificados, por lo que no se descarta su pronta detención y puesta a disposición Judicial.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.