La Guardia Civil investiga a un vecino de Valdivia por el robo de 20 corderos en una finca de Casas de Don Pedro

Investigación por robo de corderos en explotaciones ganaderas de La Siberia extremeña - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias a un vecino de Valdivia por la sustracción de 20 cabezas de ganado ovino en una finca de Casas de Don Pedro el año pasado.

Esta actuación está enmarcada dentro de las investigaciones llevadas a cabo por la comisión de una serie de robos de ganado ovino en explotaciones ganaderas de la comarca de La Siberia.

El investigado supuestamente aprovechó la ausencia de los encargados de la finca para sustraer el ganado. Con todas las pruebas incriminatorias e identidad del autor, persona con antecedentes por hechos similares, este pasado viernes 30 de octubre se le localizó e instruyó diligencias en dependencias oficiales como presunto autor de la sustracción del ganado.

Las diligencias que han sido puestas a disposición de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.