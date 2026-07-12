Herido grave un motorista tras sufrir una salida de vía en un barranco cerca de Gata (Cáceres)

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PLASENCIA (CÁCERES), 12 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 56 años ha resultado herido grave cerca de Gata (Cáceres) tras sufrir una salida de vía por un barranco con la moto con la que circulaba.

El suceso se ha producido este domingo en torno a las 13,39 horas, según ha informado el Centro 112 Extremadura, en el punto kilométrico 11 de la CC-112, muy próximo a la localidad cacereña.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Torre de Don Miguel, una unidad medicalizada y una patrulla de la Guardia Civil.

El conductor de la moto ha sido trasladado al Hospital Ciudad de Coria con un traumatismo torácico y otro en miembro superior.