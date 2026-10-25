El Hospital Universitario de Badajoz habilita 25 plazas de aparcamiento de recarga para vehículos eléctricos

Imagen de una de las 25 nuevas plazas de aparcamiento de recarga de vehículos eléctricos habilitadas en el Hospital Universitario de Badajoz. - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Badajoz ha habilitado de 25 plazas de aparcamiento dotadas de puntos de recarga para vehículos eléctricos próximas al edificio de control. Una de ellas está destinada personas con movilidad reducida.

Esta actuación amplía los aparcamientos disponibles y facilita la recarga de vehículos eléctricos a las personas que acuden al complejo hospitalario.

Para ello, se han instalado 17 equipos de recarga: nueve cargadores simples, para un vehículo cada uno, y ocho dobles, que permiten cargar dos vehículos simultáneamente. Cada toma dispone de una potencia máxima de 7,4 kW.

La inversión total destinada a esta actuación, incluida la puesta en funcionamiento de los cargadores, asciende a 49.687,28 euros.

Todas ellas están reservadas exclusivamente para la recarga de vehículos eléctricos y pueden utilizarse de lunes a viernes, de 7,30 a 22,30 horas.