Ingresa en prisión un hombre detenido por atracar con un cuchillo de cocina un bar de Guareña

Cuchillo y dinero intervenido - GUARDIA CIVIL

GUAREÑA (BADAJOZ), 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad pacense de Valdetorres acusado de atracar un bar de Guareña, tras amenazar a su propietario con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado viernes, cuando la Guardia Civil recibió el aviso de Policía Local de Guareña alertando de un atraco en un bar, en el que un hombre había entrado esgrimiendo un cuchillo de cocina de gran tamaño, y tras intimidar y enfrentarse a los propietarios, el asaltante logró hacerse con un botín de 600 euros que componía el fondo de caja antes de emprender la huida.

Con los dispositivos de servicio establecidos por Guardia Civil y Policía Local, los agentes lograron implicar en los hechos a un vecino de Valdetorres con un amplio historial delictivo y antecedentes por hechos similares.

Este hombre fue rápidamente localizado en esa misma mañana, entre cuyas pertenencias hallaron, además del arma utilizada en la comisión del robo, la totalidad del dinero sustraído, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Con las pruebas incriminatorias se le detuvo, y fue trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil donde se le instruyeron diligencias como presunto autor del robo con violencia e intimidación en el establecimiento hostelero.

Diligencias que junto al detenido han sido puesta a disposición de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito, que decretó su ingreso en prisión.