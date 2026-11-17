Cocaína y dinero intervenidos en una operación en Badajoz - POLICÍA NACIONAL

BADAJOZ, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Badajoz a un hombre de 44 años que portaba una bolsa de deporte con más de seis kilos de cocaína y 151.205 euros en efectivo, y que tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión.

Este es el resultado de la 'Operación Varela', que se inició cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la posible existencia de un grupo dedicado a la introducción de cocaína y hachís, en grandes partidas, en la provincia de Badajoz.

Desde las primeras gestiones llevadas a cabo, los agentes observaron que la organización hacía uso de varios vehículos de alta gama para viajar a Portugal, donde se abastecían de droga, que posteriormente ocultaban en un inmueble de Badajoz.

En una de las numerosas vigilancias discretas llevadas a cabo sobre los investigados, en una localidad cercana a la capital pacense se observó una posible transacción de sustancias entre miembros de la organización, y cómo regresaba a un inmueble de Badajoz donde permaneció hasta el día siguiente.

Así, la mañana del pasado 10 de noviembre, el investigadó abandonó el inmueble con la misma bolsa de color negro del día anterior, motivo por el que fue interceptado e intervenida la mochila, que contenía en su interior seis paquetes rectangulares de cocaína con 6 kilogramos y 554 gramos y 151.205 euro en metálico, por lo que fue detenido como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal organizado, según informa la Policía Nacional en nota de prensa.

Cabe reseñar que el detenido fue reconocido en otras ocasiones, cuando entraba con distintos vehículos en una parcela situada en las inmediaciones de Badajoz, en la que residía y distribuía diferentes sustancias el líder de una organización dedicada también al tráfico de drogas, que fue detenido en septiembre, junto a otras tres personas en la denominada 'Operación Jeque', con la que se intervinieron más de tres kilos de cocaína y 37 kilos de hachís.

Con la sustancia intervenida en este operativo se ha retirado del mercado ilícito más de 60.685 dosis, apunta la policía.

El detenido es un hombre de 44 años que cuenta con antecedentes anteriores por hechos similares, tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional señala que las investigaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos.