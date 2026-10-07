Ingresa en prisión el presunto autor de 13 robos y hurtos en vehículos en Navalmoral de la Mata y Millanes

Interior de un vehículo en el que se ha producido un robo - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de 13 delitos de robo y hurto cometidos en el interior de vehículos, además de tres delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias, cometidos durante los últimos dos meses en las localidades cacereñas de Navalmoral de la Mata y Millanes y por los que ha entrado en prisión.

La investigación se inició tras el robo cometido en un vehículo estacionado en el aparcamiento del Hospital de Navalmoral, donde el autor habría fracturado una de las lunas para acceder a su interior y sustraer diversos efectos.

A partir de este primer hecho, y durante el mes de agosto, se produjeron otros robos y hurtos en el interior de vehículos, esta vez en distintos puntos del casco urbano de Navalmoral de la Mata, en los que fueron sustraídos dinero, documentación, tarjetas bancarias y otros efectos personales.

Entre los hechos investigados se encuentran varios robos cometidos tras la fractura de las lunas de los vehículos y, en otros casos, el autor habría accedido al interior de los vehículos para sustraer efectos personales sin causar daños.

La investigación permitió también recuperar parte de los objetos sustraídos, entre ellos una mochila y un ordenador, así como otros efectos procedentes de los diferentes hechos investigados.

Durante el mes de septiembre se produjeron nuevos robos y hurtos en vehículos en Millanes (Cáceres), entre ellos cinco hurtos cometidos el día 22 de septiembre, en los que fueron sustraídos dinero, documentación y tarjetas bancarias.

La actuación culminó el pasado 29 de septiembre, cuando agentes del Área de Investigación establecieron un dispositivo de vigilancia en Millanes, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante el servicio, los agentes sorprendieron al sospechoso cuando acababa de cometer un nuevo robo en el interior de un vehículo, encontrando en su poder dos monederos que habrían sido sustraídos del mismo.

Posteriormente, los agentes localizaron otros tres vehículos abiertos y con el interior revuelto, aunque en estos casos no se llegó a sustraer ningún objeto, por lo que los hechos quedaron en grado de tentativa.

Por estos últimos hechos y teniendo en cuenta la acumulación y reiteración de los delitos investigados, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido.

En total, la investigación ha permitido esclarecer 13 robos y hurtos en el interior de vehículos y tres delitos de estafa relacionados con el uso fraudulento de tarjetas bancarias cometidos en un periodo aproximado de dos meses.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres).