El IPC sube al 3% en Extremadura en julio en tasa interanual

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MÉRIDA/MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 3 por ciento en Extremadura en julio en tasa interanual, seis décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de julio la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Extremadura ha aumentado un 0,2 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,2 por ciento.

A nivel nacional, el IPC ha aumentado un 0,3 por ciento en julio en relación al mes anterior y ha elevado 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6 por ciento.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3%), Galicia (4,1%) y Baleares (3,9%). En el lado contrario se han situado Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja(3,2%).

Los precios han aumentado en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%) donde más han crecido, mientras que en el lado contrario se han situado Madrid (+0,1%) La Rioja (+0,2%) y Comunitat Valenciana (+0,3%).

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