La Junta de Extremadura renueva sus sistemas para reducir las interrupciones de los servicios digitales

MÉRIDA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha completado la renovación de la infraestructura que almacena la información de sus sistemas informáticos con el objetivo de que una avería afecte lo menos posible a las gestiones de ciudadanos y empresas y de que los datos estén protegidos.

Esta renovación, ha explicado la Administración autonómica en un comunicado, reduce el riesgo de interrupciones y mejora la capacidad de respuesta cuando ocurren.

Como ejemplo, ha señalado que en 2023 la sede electrónica de la Junta de Extremadura llegó a estar fuera de servicio "durante más del 50% del tiempo en determinadas jornadas", unas interrupciones que suponían "esperas e imposibilidad de completar gestiones por esa vía mientras duraba la incidencia".

Así, la renovación culminada forma parte del trabajo de modernización tecnológica de la Consejería para ofrecer una Administración digital "más fiable y mejor preparada" para mantener su actividad ante posibles fallos.

El proyecto, desarrollado por la Dirección General de Servicios Digitales Críticos, ha sustituido varios sistemas de almacenamiento por una plataforma común que distribuye y protege la información entre distintos centros de la Junta. De esta forma, se reduce la dependencia de un único equipo o una única ubicación.

RENOVACIÓN SIN DETENER LA ACTIVIDAD

Uno de los principales retos del proceso ha sido trasladar la información mientras la Administración seguía trabajando. La Junta ha explicado que la migración se ha planificado para mantener la actividad y se ha completado con los sistemas funcionando con normalidad.

Además, esta sustitución de equipos antiguos y de tecnologías diferentes facilita el mantenimiento, la supervisión y la recuperación de la información ante incidencias.