La Junta insiste en que "no va a despedir a ningún bombero forestal" y CCOO le pide convocar a los sindicatos

Publicado: sábado, 18 octubre 2025 12:22

   MÉRIDA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Ejecutivo extremeño ha asegurado que "no ha despedido ni va a despedir a ningún bombero forestal", mientras que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha instado a la Junta a convocar de manera "urgente" a los sindicatos.

   Según ha aclarado este sábado la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y recoge Europa Press, la Junta de Extremadura "no ha roto ni va a romper unilateralmente ninguna relación laboral" sino que lo que se va a producir es una finalización de contratos laborales el 30 de noviembre.

   Esta fecha, asegura la misma consejería, ya estaba "prevista", era "conocida" y estaba "firmada por las dos partes de antemano", tal como, ha remarcado, "viene ocurriendo desde el año 2017".

   "El día 1 de diciembre crearemos 138 plazas indefinidas para acabar con esta situación", ha aclarado añadiendo que, de tal modo, se brindará la "estabilidad" que el colectivo "merece".

