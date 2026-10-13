La Junta insiste en que presentará "en tiempo y forma" los PGEx 2027 y sus "avances" en materia tributaria y de gasto

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a fecha de 13 de octubre de 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura presentará "en tiempo y forma" los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2027 y los "avances" en materia tributaria y de gasto que éstos contendrán, según ha remarcado la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano.

Así, previsiblemente las cuentas serán presentadas esta semana, toda vez que Manzano ha reconocido que el plazo legalmente establecido fija el 15 de octubre como fecha máxima para ello, aunque no ha concretado el día en el que esto ocurrirá.

"El jueves día 15 es el plazo legalmente establecido para esa presentación y como dije la semana pasada, esos presupuestos serán presentados en tiempo y forma", se ha limitado a indicar a preguntas de los medios este martes tras la rueda del Consejo de Gobierno autonómico en Mérida.

En este sentido, Manzano ha recordado que en primer lugar deberá celebrarse un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar las cuentas, para posteriormente registrarlas en la Asamblea, donde desgranará su contenido. "Se contará (el contenido) y podrán los ciudadanos extremeños conocer cuáles son esos avances en materia tributaria en nuestra comunidad autónoma y en materia de gasto", ha remarcado.