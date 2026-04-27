La Junta pide al Ministerio de Cultura una reforma integral del Museo Arqueológico de Badajoz para mejorar en seguridad

El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, atiende a los medios en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, ha pedido al Ministerio de Cultura que realice una reforma integral en el Museo Arqueólogico de Badajoz para mejorar la seguridad, ya que el edificio no cuenta con cámaras de vigilancia, por lo que no hay imágenes del robo de las monedas del Tesoro de Villanueva de la Serena, perpetrado en la madrugada del pasado sábado.

Palomino ha recordado que el museo está gestionado por la Junta de Extremadura pero "es de propiedad estatal" y se está haciendo una reestructuración en algunas salas, pero "quien pone las cámaras de vigilancia, quien instala todas las medidas de seguridad es el propietario del edificio, en este caso el Ministerio (de Cultura)", ha asegurado en declaraciones a los medios este lunes en Cáceres.

A este respecto, ha incidido en que aunque no había cámaras de vigilancia sí había sensores y la vitrina donde se encontraban las 149 monedas era de seguridad. "Han entrado, la vigilante de seguridad ha avisado y no se les ha podido coger, y a partir de ahí lo que esperamos es que se recuperen cuanto antes las piezas", ha apuntado el responsable regional, que ha dicho que los trabajadores del museo están muy afectados por lo ocurrido.

"Para nosotros que hayan robado legado extremeño, que hayan robado patrimonio nuestro, es un palo... y lo que queremos es que se recupere", ha insistido, al tiempo que ha mostrado su convencimiento de que la policía y las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "están en ello". Se lo agradecemos y es lo que esperamos.

Dicho esto, ha insistido en que el Museo Arqueológico de Badajoz "tiene unas carencias importantes", por lo que ha pedido que se intervenga para "hacer un museo del siglo XXI" acorde a los nuevos tiempos.

Asimismo, ha defendido que la Junta de Extremadura ha realizado algunas actuaciones que "no eran de su competencia" como obras de accesibilidad, adaptación de los baños públicos, mejora de los vestuarios del personal y una reforma en la sala que iba a albergar unas piezas tan importantes como las Caras del Turuñuelo, "porque nos parecía que tal y como estaba el museo no podía albergarlas", ha señalado Palomino.

"Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra mano y estamos dispuestos a hacer todo, sentarnos con el ministerio, que estamos con ganas de que esa reunión y que esas charlas técnicas se puedan producir y decir, venga, vamos realmente ya a hacer una reforma como se merece el Museo Arqueológico de Badajoz", ha incidido.

Así las cosas, Palomino espera que "se recuperen las piezas, que las tengamos aquí y que nos tomemos muy, muy en serio todas las partes, que nuestra cultura y que nuestro patrimonio merece ser expuesto de verdad con un museo del siglo XXI", y por eso estaban expuestas las monedas, porque "el patrimonio no es solamente de unos pocos, el patrimonio no solamente es para guardarlo, el patrimonio es para exhibirlo".

"En eso vamos a seguir trabajando y no podemos dejar de trabajar y de hacer que nuestros museos sean realmente centros vivos, expositivos y abiertos a la ciudadanía", ha concluido Palomino, que ha confirmado que finalmente los ladrones de han llevado 144 monedas de las 149 que componen el tesoro, ya que cinco han sido recuperadas en el propio recinto museístico. "Me imagino que se caerían por el suelo", ha concluido.