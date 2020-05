La Junta retomará los procesos selectivos cuando éstos se puedan realizar con "garantías" de seguridad

MÉRIDA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Función Pública, María del Carmen Vicente Rivero, ha indicado que se irán retomando y abriendo todos los procedimientos selectivos paralizados siempre que se tengan "garantías" de poder realizarse con "medidas de seguridad" y con los "medios adecuados".

"Si no los tenemos y mientras que estemos en esta situación no lo vamos a hacer", ha aseverado Vicente, quien ha recalcado que la administración autonómica aportará "absoluta transparencia" y ha añadido que se publicarán en sucesivas resoluciones la suspensión o continuación de los procesos.

La directora general de Función Pública ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada este lunes en comisión parlamentaria por el diputado de Ciudadanos José María Casares.

En concreto, Casares ha preguntado por cómo va a impactar en las previsiones de empleo público y las convocatorias de oposiciones y procesos selectivos de la Junta de Extremadura la crisis del Covid-19.

En su turno de respuesta, María del Carmen Vicente ha explicado que, tras la declaración del estado de alarma, se fueron adaptando paulatinamente las medidas y se fueron suspendiendo determinados procesos debido a causas como al amplio número de aspirantes.

Así, y en relación al proceso en el cuerpo auxiliar administrativos, ha indicado que contaba con 1.099 aspirantes, un hecho que, con los centros universitarios y docentes cerrados, hacía "imposible asumirlo con ciertas garantías".

Ante ello ha abogado por hacer un análisis de cada uno de los procesos, de las convocatorias y de las ofertas para ir retomando los que se puedan o ir avanzando fases de determinados procesos.

De esta forma, ha recordado que con el estado de alarma en vigor la Junta hizo uso de la excepcionalidad permitida para resolver el concurso de traslado, aunque no se fijó la fecha de incorporación, algo que se hará "en los próximos días".

"Todo está diseñado, unas cosas las podremos implementar, algunos procesos se podrán culminar y otros procesos, como los de educación, por su trayectoria y por la forma en la que se organizan a nivel nacional, no se podrán realizar este año, pero lo que sí hay que tranquilizar a los opositores, que no quiere decir ni que las plazas vayan a perderse ni que no se vayan a publicar los procesos o que las ofertas vayan a caducar", ha aseverado.

Así ha dicho que en estos momentos se está "en mejor disposición" que en otros, ya está todo convocado y quedaría pendiente ejecutar el ámbito de Administración General 2018, por lo que ahora mismo no está "en peligro" ninguna convocatoria de ningún proceso.

Además, y en cuanto a las plazas de estabilización, la directora general ha expuesto que fueron aprobadas a finales de 2019 y se cuenta para convocar esos procesos hasta diciembre de 2022.

"Vamos a tener un poco de paciencia, vamos a seguir trabajando y lo que sí le puedo prometer es que vamos a dar la máxima transparencia y la máxima celeridad a las pruebas en las que hayan garantías de poderse celebrar con seguridad, tanto para los aspirantes como los tribunales", ha expuesto.

Asimismo, la directora general de Función Pública ha manifestado que

no se puede establecer en estos momentos una fecha de una convocatoria de 2.000 plazas no realizadas sino arrancar con las convocatorias ya convocadas, que están en proceso y tienen que culminarse.

Cs DEMANDA "TRANSPARENCIA"

En su turno de intervención, el diputado de Cs José María Casares ha lamentado que la directora general de Función Pública no haya dado "suficiente luz" y sí "vaguedades", por lo que ha criticado que sale de esta comisión "más preocupado" de lo que entró.

Aunque Casares ha reconocido que los procesos selectivos de personal son eventos en los que se concentran mucha gente y se debe esperar a la finalización del estado de alarma y a que las autoridades sanitarias se pronuncien al respecto, ha reclamado que Función Pública debe ir diseñando los procesos y establecer una planificación acompasada con la desescalada.

"Es exigible más que nunca transparencia en todos los pasos que se vayan dando, le recuerdo que hay miles de personas pendientes de estos procesos y que ahora mismo todos ellos tienen una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar", ha remarcado.

Asimismo, y sobre los empleados públicos, Casares ha defendido que "ni un empleado más de los necesarios" pero tampoco "tantos de menos" como los que, en su opinión, se han visto que faltan en las plantillas de los centros hospitalarios o residencias de mayores en la actual crisis del coronavirus.

Por ello, el diputado de Ciudadanos ha remarcado que, aunque es posible que se retrase la celebración de algunos de los procesos selectivos, se debería garantizar su convocatoria, además de abogar por sacar una norma adicional para evitar la caducidad en dichos procesos.