Los miembros de la Orquesta de Extremadura graban conciertos, programas divulgativos e imparten clases desde sus casas

Graban y difunden una pieza musical cada día y ya acumulan 35 vídeos con decenas de miles de reproducciones en redes sociales

MÉRIDA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la Orquesta de Extremadura continúan cumpliendo con su objeto de difundir y divulgar la música como forma de expresión cultural a pesar del confinamiento por la pandemia del coronavirus, gracias a la utilización y creación de nuevos formatos digitales.

Al no poder cumplir con su primera actividad, que es la ejecución de conciertos, no ha dejado de cumplir con esa función principal de divulgación cultural gracias a una serie de actividades que comenzaron con una acción espontánea, en los primeros días de confinamiento, de apoyo y ánimo a los seguidores de la orquesta y a la población en general. Así, se publicó en redes sociales una versión casera de la obertura, muy popular, de la ópera Guillermo Tell, de Rossini.

Cada integrante de la orquesta se grabó con sus propios medios en su hogar, acoplando todas las partes en un vídeo conjunto, editado, que ha alcanzado las 3.000 reproducciones en YouTube y cerca de 40.000 en su red social más popular, Facebook.

Tras este "éxito" virtual, desde ese día los músicos de la Orquesta de Extremadura están entregando a diario una pieza musical. Ya son más de 35 vídeos los que engrosan una lista de reproducción bautizada como #estevirusloparamosunidos que, más allá de cuestiones de calidad por las dificultades técnicas, se está convirtiendo en "la medicina y en banda sonora para resistir el confinamiento de muchos de sus seguidores", indica la Orquesta en nota de prensa.

Seguidores con los que la Orquesta de Extremadura mantiene un contacto también diario a través del correo electrónico, informando en su boletín de nuevas acciones, de contenidos en línea disponibles y notas sobre la música que se difunde cada día. Es "una buena manera de visitar en su casa a su público, que tanto ha ido verla al auditorio", señalan desde la orquesta extremeña.

Una de las nuevas acciones puestas en marcha, con mayor repercusión, es la creación de una academia con base en internet. Iniciativa surgida del área socioeducativa Afinando, que permite a 92 alumnos de las tres orquestas formativas de la fundación -Infantil, Juvenil y Joven-, recibir clases particulares por videoconferencia de 28 profesores de la OEX. En algo más dos semanas, niños, niñas y adolescentes han disfrutado de cerca de 200 clases de una hora en prácticamente todos los instrumentos que conforman una orquesta sinfónica.

También han creado estas orquestas vídeos de ánimo a la población, grabándose los alumnos en casa o residencias en sus lugares de estudio. Especialmente original y creativo ha sido el videoclip de la Orquesta Joven de Extremadura, un rap titulado El último compás.

Por todo ello, internet está siendo "clave" para la OEX, no solo como medio facilitador, también se ha convertido en "el escenario donde los seguidores de la orquesta acuden a ver nuevos contenidos".

Aparte del fondo audiovisual de directos grabados, que ya estaba disponible en canales oficiales como YouTube -ahora también en la plataforma Planex.tv-, la Orquesta de Extremadura ha empezado a retransmitir programas divulgativos en los que un experto musical, Santiago Pavón, miembro de la OEX, comenta los programas de los conciertos que se han cancelado por la pandemia, pero que se presentan ahora como guías de escucha. Es una labor que ya desempeñaba en persona en las previas de los conciertos, ahora digitalizada.

Incluso el director titular, Álvaro Albiach, presenta un programa dirigido a los abonados de la orquesta donde rememora momentos importantes de las temporadas que ha diseñado como responsable artístico, e invita a la escucha de los archivos sonoros de la casa.

Estos ejemplos son los primeros pasos que la Fundación Orquesta de Extremadura está dando para "transicionar de lo bienintencionado y espontáneo, a dar una respuesta estructurada a una actividad que será bien distinta de la que conocía antes del confinamiento".

Es por ello, que la fundación está trabajando en "nuevas propuestas" que nacen de la "buena acogida" de estas publicaciones -como muestran las métricas y estadísticas-, y entendiendo que puede desempeñar "un papel clave en la revitalización" del sector cultural. "De organizadora de eventos y espectáculos en directo a productora de contenidos, facilitará la creación de trabajo y el acceso al público a nuevas producciones", señala la orquesta.