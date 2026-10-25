Moraleja convoca una nueva edición de su concurso fotográfico de naturaleza para poner en valor su riqueza ornitológica

Cartel del Concurso Fotográfico de Naturaleza 'Moraleja Vuela' de 2026 - AYUNTAMIENTO DE MORALEJA

MORALEJA (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Moraleja ha organizado una nueva edición del Concurso Fotográfico de Naturaleza 'Moraleja Vuela', que vuelve a apostar por la fotografía como herramienta para poner en valor la riqueza ornitológica de la comarca.

Esta edición presenta importantes novedades, según ha resaltado el consistorio en un comunicado. La principal es la incorporación de una tercera categoría dirigida a fotógrafos y fotógrafas menores de 18 años, con el objetivo de fomentar la participación de los más jóvenes y acercarlos al mundo de la fotografía de naturaleza.

Así, el concurso contará con tres categorías diferenciadas. La primera, 'A Vista de Grulla', estará centrada en la grulla común en su hábitat natural; la segunda, el 'Premio Especial Fotógrafo/a Serragatino/a', reconocerá fotografías de aves autóctonas de la comarca realizadas por personas mayores de edad nacidas o empadronadas en alguno de los municipios de Sierra de Gata. Y como novedad, la categoría 'Premio al fotógrafo/a joven' reconocerá la mejor fotografía de aves de Sierra de Gata realizada por menores de 18 años dentro de la propia comarca.

Otra de las novedades llega con el incremento de los premios económicos, que pasan de 550 a 1.000 euros, lo que supone un aumento de 450 euros respecto a la edición anterior. A esta cantidad se suma un lote valorado en 50 euros para la nueva categoría juvenil.

En concreto, la categoría 'A Vista de Grulla' otorgará un primer premio de 500 euros y un segundo de 250 euros, mientras que el 'Premio Especial Fotógrafo/a Serragatino/a' contará con un premio de 250 euros.

El plazo para presentar trabajos finalizará el 9 de noviembre. El acto oficial de entrega de premios se celebrará durante el Festival Ornitológico Moraleja Vuela en la localidad de Moraleja, que suele celebrarse a finales de noviembre.

Además, del total de obras presentadas, el ayuntamiento podrá elegir un mínimo de 20 imágenes que serán impresas para ser expuestas, acompañadas de un panel informativo con información de las fotografías presentadas, así como de sus propietarios. Estos trabajos formarán parte de una exposición permanente o itinerante cuyo objetivo será la promoción del recurso turístico ornitológico en Moraleja y Sierra de Gata.