Los parques del Rodeo y del Príncipe de Cáceres cuentan con nuevos aseos públicos autolimpiables - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha instalado dos nuevos aseos públicos autolimpiables y antivandálicos en los parques del Rodeo y del Príncipe, con una inversión total de 114.000 euros, con lo que se sigue completando la red de aseos públicos por diferentes espacios de la ciudad.

En el Parque del Rodeo, el nuevo aseo se encuentra en el acceso de la zona sur del parque, en el espacio donde se ubicaba un antiguo quiosco, y entrará en funcionamiento el martes 13 de octubre. Por su parte, el nuevo aseo del Parque del Príncipe ya está en funcionamiento y se ubica en las proximidades de la zona infantil.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha explicado que "los dos nuevos aseos incorporan sistemas de limpieza y desinfección automáticos y están adaptados para facilitar su uso a todos los públicos".

Así, los nuevos aseos cuentan con un sistema de limpieza y desinfección automático después de cada uso, que permitirá mantener en condiciones óptimas tanto el inodoro como el asiento y el suelo de la cabina.

El asiento del inodoro es autolavable, autodesinfectable y con secado automático después de cada uso. El suelo se limpia mediante salidas de agua a presión, mientras que el propio sistema incorpora productos desinfectantes y desodorantes degradables.

Los equipamientos han sido fabricados con materiales impermeables, no absorbentes y antivandálicos, resistentes al desgaste y a los productos utilizados habitualmente para su limpieza y desinfección. Asimismo, cumplen con la normativa vigente en materia de accesibilidad y dispondrán de elementos adaptados para garantizar su utilización por todos los públicos.

Las cabinas incorporan, entre otros elementos, lavabo y grifo automático, secamanos de aire caliente, expendedor de jabón, colgador, cambiador de pañales e inodoro de acero inoxidable, informa el consistorio cacereño.

Los aseos dispondrán también de un sistema exterior que permitirá conocer si se encuentran libres, ocupados o fuera de servicio, así como de mecanismos de apertura y cierre que garantizan la seguridad de los usuarios.