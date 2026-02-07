Los planes Inuncaex y Platercaex continúan en situación operativa 1, y se mantienen los desalojos

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, preside el Cecop en la noche de este sábado - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura mantiene la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, así como del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) para toda la región, en base a los desembalses y las previsiones hidrológicas y meteorológicas.

Así se ha decidido en la sexta reunión del CECOP que se ha celebrado en la tarde este sábado, 7 de febrero, presidida por la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en la que han participado los alcaldes de Badajoz, Coria, Jerez de los Caballeros, Moraleja, Medellín, Burgillos del Cerro, Madrigalejo, Montijo y Barbaño.

Durante la reunión se ha decidido mantener las evacuaciones ya vigentes en Burguillos del Cerro; de las viviendas unifamiliares en el camino de Rincón de Caya, las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, en Badajoz; la urbanización La Isleta, en Coria, y las casas aisladas de Mengabril y Medellín.

Asimismo, se ha informado sobre el desalojo voluntario para las poblaciones de las pedanías pacenses de Novelda, Sagrajas y Gévora, donde se ha instalado un dispositivo médico extraordinario y Cruz Roja ha desplegado cuatro ambulancias y cuatro vehículos de transporte adaptados, además de 33 voluntarios en el terreno para evacuar a los vecinos que así lo precisen en dichas pedanías de Badajoz.

PREAVISO EN VALUENGO Y LA BAZANA

Respecto a las poblaciones de las pedanías Valuengo y La Bazana, que ya regresó a sus domicilios este pasado viernes, se ha recordado el preaviso de evacuación, que podría ser en cualquier hora de esta madrugada, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En relación con las ovejas que se han quedado aislado perimetralmente por el agua, se ha informado que se ha realizado una valoración y no ha podido ser posible la evacuación de los animales, según los bomberos, por lo que se ha solicitado que a los grupos intervinientes que mañana a primera hora del día se vuelva a realizar una valoración para encontrar una solución entre todos "ante la angustia que está viviendo la familia propietaria, al ser su medio de vida", señala.

Así, y para este domingo, 8 de febrero, no hay previsión de alertas meteorológicas ya que los chubascos irán perdiendo intensidad durante la mañana, y las nevadas, por encima de 1.000 o 1.200 metros, en el norte de la provincia de Cáceres irán remitiendo.

Avanza el Ejecutivo regional que a lo largo de la tarde, un nuevo sistema frontal dará lugar a chubascos que se irán extendiendo desde el oeste, en principio de intensidad débil o moderada.

Ante esta situación, se recomienda que en las casas, mantener limpios sumideros, desagües, canalones y sistemas de evacuación de agua. Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente. E

Cabe destacar que el 112 Extremadura ha gestionado desde las 00,00 hasta 20,00 horas del día de este sábado un total de 1.819 llamadas, 385 incidentes, de los cuales 108 relacionados directamente con la borrasca Marta a su paso por Extremadura.