La Policía señala la "total colaboración" del autor confeso del homicidio del varón desaparecido en Badajoz

BADAJOZ, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha señalado del hombre detenido para el que se ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza por la muerte de un joven al que se le perdió la pista el pasado domingo en Badajoz, y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este miércoles día 10, que en su segunda declaración "confesó ser el presunto autor de un delito de homicidio sobre el varón desaparecido".

Los agentes procedieron en ese momento a su detención por este delito, y esta persona ha mostrado "una total colaboración con los investigadores para el esclarecimiento de los hechos", según señala en nota de prensa la Policía Nacional, que ha recordado que agentes adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz han procedido el pasado día 10 a la detención de un hombre por su presunta autoría del citado delito de homicidio.

En concreto, el pasado lunes 8 de junio fue denunciada la desaparición de un varón de 32 años de edad en la localidad de Badajoz, ante lo que se aportó la descripción física de esta persona a la que sus familiares no volvieron a ver desde el domingo 7 de junio.

El Grupo de delitos contra las personas de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz se ha hecho cargo de las investigaciones y ha llevado a cabo gestiones tales como la toma de declaración de posibles testigos y familiares, "centrando los agentes sus sospechas en uno de estos testigos".

Por este motivo, procedieron a tomar declaración nuevamente a esta persona, "quien confesó ser el presunto autor de un delito de homicidio sobre el varón desaparecido". En ese momento los agentes procedieron a su detención por este delito, "mostrando la persona detenida una total colaboración con los investigadores para el esclarecimiento de los hechos".

Al día siguiente, 11 de junio, se llevaron a cabo las "oportunas" diligencias policiales y judiciales, así como la inspección técnico policial en el lugar de los hechos por parte de agentes especializados de la Comisaría General de Policía Científica de Madrid, junto a la Brigada de Policía Científica de Badajoz.

El detenido es un varón de 49 años de edad y tras la instrucción de las diligencias pertinentes ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, quien ha decretado su ingreso en prisión, destacan las mismas fuentes, junto con que en estas investigaciones han participado unidades de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, agentes especializados de la Comisaría General de Policía Científica de Madrid, junto a Policía Científica de Badajoz y Seguridad Ciudadana de Mérida.

Por otro lado, la Policía ha reseñado que "uno de los detonantes" de los "altercados" producidos este pasado jueves 11 de junio en la barriada de Suerte Saavedra "ha sido provocado por comunicaciones erróneas", en las que se informaba de una supuesta reconstrucción de los hechos con la persona implicada.

Sobre esto último, ha detallado que "se causaron lesiones de distinta índole a varios agentes" y que se ha detenido a un varón como presunto responsable de un delito de atentado a agentes de la autoridad, respecto a lo cual no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.