PP subraya que Elena Nevado será "bandera extremeña" en Bruselas por el campo, el tren y la continuidad de Almaraz

MÉRIDA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que Elena Nevado será, tras las elecciones europeas del 9 de junio. la "bandera extremeña" en Bruselas en defensa del sector primario regional, pero también de la "dignidad del tren" y de la defensa de la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

En una rueda de prensa en Mérida, se ha referido al inicio esta semana de la campaña electoral de las elecciones Parlamento Europeo, que ha definido como "tremendamente importantes" para Extremadura, ya que la región "se juega mucho" en Europa y donde necesita "una voz potente y constante" que defienda sus intereses.

Para ello, ha destacado que la candidatura del PP cuenta con dos miémbros de Extremadura, como es el caso de Elena Nevado, en un "puesto de salida", el número 20, y Javier Gijón, en este caso en el 38, que serán "la voz de Extremadura en Bruselas" para que las "necesidades" de la región estén "donde se toman las decisiones".

Unos candidatos que "no se van a callar ante las injusticias", acabando así con el "silencio" de los últimos cinco años donde "otros sólo se acordaban de Extremadura" cuando llegan las elecciones.

"Va a ser la bandera para seguir luchando por nuestro campo", ha señalado Sánchez Juliá sobre Elena Nevado, actualmente secretaria primera de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, para que los agricultores y ganaderos de la región tengan "la PAC que se merecen" y trabajando para recuperar "la pérdida de 80 millones de euros al año" que sufren actualmente, ha señalado, con el actual plan estratégico de la PAC.

Además de ser "bandera" de Extremadura por una Política Agraria en Europa que "refleje las necesidades" de los agricultores extremeños, también lo será, ha dicho, para que "por fin Extremadura tenga dignidad ferroviaria", tanto en materia del corredor de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, como en la reapertura del tren Ruta de la Plata.

Asimismo, será "la bandera extremeña en Europa para presentar a Extremadura como gran productor de energía", ha señalado, en tanto que la región produce el 10% del total de la energía de España, defender de esta manera la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

En este punto, ha ha subrayado que el PP defiende la continuidad de la Almaraz "sin condiciones, sin restricciones", en tanto que se trata de una energía "considerada limpia en Europa" pero que "en España Pedro Sánchez y el PSOE quieren cerrar las centrales nucleares".

En este punto, ha lamentado que haya un equipo dedicado al futuro "desmantelamiento" de la central nuclear, es decir, "trabajando para que 4.000 personas del Campo Arañuelo se queden sin puestos de trabajo".

Los 'populares' extremeños desean que, por el contrario, haya un equipo "trabajando en las mejoras que necesita la central nuclear para poder hablar de la continuidad de esta gran industria", así como que el PSOE sea "contundente, sin medias tintas" y que luche "de verdad por la continuidad" de la planta.

ESPAÑA SE LA JUEGA EL 9J

El portavoz del PP extremeño ha remarcado que no solo Extremadura, sino que toda España se juegan mucho el próximo 9 de junio, en relación a una "ley de amnistía" que les convertirá en "ciudadanos de segunda", así como la "libertad de prensa frente a quienes hoy están señalando a medios de comunicación" o la "independencia judicial frente a quienes señalan a jueces y fiscales".

Mientras tanto, el gobierno regional continúa tomando "decisiones con las que Extremadura crece", ha señalado en referencia a las políticas que ha puesto en marcha el Ejecutivo de María Guardiola, como la rebaja fiscal, el plan de autónomos, la cuota cero, que están empezando, ha dicho, a "dar resultado", en referencia a los datos de constitución de empresas en Extremadura en abril, que creció un 92,4%, o que el empleo en el sector turístico en abril fue el más alto en este mes desde 2011.

En esta misma línea, se ha referido a la puesta en marcha del plan de Formación Profesional presentado la semana pasada "dirigido a la empleabilidad" de los alumnos y atendiendo también a las necesidades de las empresas.

Medidas con las que "Extremadura crece y un gobierno que no para y que no está envuelto en polémicas", ha señalado, como le ocurre a otras instituciones, en alusión a la Diputación de Badajoz donde están "inmersos en líos que no son capaces de explicar" como el caso de la oficina del hermano de Pedro Sánchez.

En este punto, ha afeado al presidente de la Diputación de Badajoz, y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Morales, que diga que no le "incumbe" donde tributa David Sánchez, al tiempo que le ha recordado que "la sanidad, la educación, la dependencia, la apuesta por el tejido empresarial no se mantienen" tributando desde Portugal.

Asimismo, le ha recordado las palabras del propio Pedro Sánchez cuando dijo que "la patria se hace pagando impuestos", al tiempo que le ha planteado que si no tiene "nada que ocultar" debería permitir que el PP presidenta la comisión de investigación puesta en marcha en la Diputación de Badajoz.

Por todo esto, considera que si el "silencio" de Gallardo sobre este asunto era "preocupante", las repuestas ofrecidas hasta ahora "están generando muchas más dudas aún" que espera que "poco a poco" se vayan "esclareciendo".