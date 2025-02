PSOE cree que Guardiola hace el "ridículo" al presentar como "agujero" el exceso de ingresos de fondos por la pandemia

MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, considera que la presidenta de la Junta, María Guardiola, y su gobierno, hacen el "ridículo" al difundir "noticias falsas" sobre un informe del Tribunal de Cuentas que no plantea ningún "agujero" de 166 millones en las cuentas de la comunidad en 2022, sino que recogen un incremento de los ingresos por la "ingente cantidad" recibida de los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsados para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Gil Rosiña ha aprovechado las preguntas de los medios de comunicación sobre este asunto en una rueda de prensa en Mérida para aclarar las "falsedades publicadas por un seudomedio digital", que han llegado con el "acompañamiento casi a coro del gobierno casi en el mismo instante en el que se publica la noticia".

"¡Qué casualidad!", ha exclamado Gil Rosiña, quien ha aclarado que en dicho informe del Tribunal de Cuentas "no hay irregularidad alguna, no hay anomalía contable alguna, y no hay agujero alguno en las cuentas ni en la liquidación de la cuenta general del año 2022 de la Junta de Extremadura".

En este sentido, ha explicado que se ha publicado "una información sesgada" del informe del Tribunal de Cuentas que pone de nuevo al gobierno de la Junta de Extremadura en "una situación de ridículo espantoso", porque lo que recoge es un "incremento de ingresos" recibidos del Estado por parte de la comunidad autónoma de Extremadura correpondientes a los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Lo que le dice el Tribunal de Cuentas a la Junta, según la portavoz socialista, es que la comunidad "ha pintado en el presupuesto X ingresos que han venido nuevos", que no los ha gastado y que "no puede llevarlos a otro sitio porque son fondos finalistas", como "debería saber este gobierno torpe y soberbio que contribuye a construir noticias falsas".

