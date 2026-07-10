Del Puerto reivindica el papel de las diputaciones para garantizar una transformación digital igualitaria

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, participa en la mesa redonda 'Gobernanza multinivel y capacidades humanas' - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

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SANTANDER/BADAJOZ, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha participado este viernes en la mesa redonda 'Gobernanza multinivel y capacidades humanas', celebrada en Santander dentro del XVIII Encuentro del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Durante su intervención, ha defendido el papel de las diputaciones provinciales como administraciones "esenciales" para garantizar que la transformación digital llegue "en igualdad de condiciones" a todos los municipios, especialmente a los de menor tamaño.

Así, ha compartido la experiencia de la Diputación de Badajoz en materia de cooperación institucional, innovación y modernización administrativa, ante lo que ha subrayado que la coordinación entre administraciones constituye la base de una gobernanza multinivel "eficaz" y orientada a mejorar los servicios públicos.

"La coordinación es la base y lo fundamental para esta gobernanza multinivel. Si realmente se quiere solucionar un problema o hacer una inversión, uno debe sentarse a dialogar, a consensuar y a llegar a un acuerdo", ha afirmado, "y todo pensando y siendo muy consciente de que lo hace porque tiene la obligación de servicio público al ciudadano".

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