La reducción del 0,25% de los dos primeros tramos del IRPF en Extremadura tendrá un impacto de 8,4 millones

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, en la presentación de las cuentas en la Asamblea. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026 contemplan una reducción del 0,25% en la tarifa autonómica de los dos primeros tramos del IRPF con un impacto sobre la hacienda regional de 8.424.623 euros.

Una nueva rebaja fiscal incluida en el primer presupuesto elaborado por el nuevo gobierno de coalición de PP y Vox en la región, que engloba una serie de medidas y deducciones que supondrán la devolución a los contribuyentes extremeños de 43,1 millones de euros.

En el caso del IRPF, se trata de una medida que beneficiará al conjunto de los contribuyentes extremeños, según ha explicado la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, en la presentación de las cuentas tras registrarlas en la Asamblea para iniciar su tramitación parlamentaria.

Con la rebaja de los dos primeros tramos, "se van a beneficiar todos los ciudadanos de nuestra región, porque se arrastra el impuesto progresivo", ha remarcado Manzano, quien ha subrayado asimismo el compromiso del gobierno regional de reducir cada año esta tarifa hasta llegar a un punto porcentual al final de legislatura.

La medida sitúa el tipo aplicable del primer tramo, para ingresos inferiores a 12.450 euros, en el 7,75%; y el segundo, hasta 20.220, en el 9,75%. Los siguientes, hasta 24.200, se mantienen en 16%; hasta 35.200, en el 17,50%; hasta 60.000; en el 23,50; hasta 80.200, en el 24%; hasta 99.200; en el 24%; hasta 120.200, en el 24,5%; y en adelante, en el 25%.

Manzano ha recordado que para sacar a los extremeños del "infierno fiscal" al que estaban sometidos, lo primero que hicieron a su llegada al gobierno en 2023 fue darle efecto retroactivo a una bajada de los tipos de gravamen en los dos primeros tramos, hasta situarlos al 8 y al 10 %, lo que ya supuso un impacto de 42 millones de euros, situando a la comunidad entre las comunidades con los tipos "más bajos de todo el país".

Con las cuentas de 2026 el gobierno de María Guardiola sigue "profundizando" en materia tributaria "de la mano" de Vox, ha destacado la consejera, quien ha recordado que esta modificación tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, por lo que se aplicará en la declaración de la renta del presente ejercicio, en la campaña del IRPF de 2027.

Por otro lado, se han elevado los límites de aplicación de las deducciones autonómicas a 30.000 euros en tributación individual y 55.000 en el caso de la conjunta con el objetivo de "llegar a más contribuyentes".

Así, Manzano ha explicado que la comunidad contaba con hasta 13 deducciones autonómicas, pero tenían "limitaciones de renta muy elevadas", en este caso 19.000 euros de base imponible en tributación individual y 28.000 en la conjunta..

Esta cuantía "muy reducida" provocaba que estas deducciones "no se las puede aplicar ningún contribuyente", como así constataban las cifras. Al elevarlas, ahora se pretende llegar "a un gran número de contribuyentes", alcanzando un impacto de 1,2 millones de euros.