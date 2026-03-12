Los registros de la UCO en Hornachos continúan en una finca propiedad de los dos detenidos

La Guardia Civil a las puertas de la finca que está siendo registrada por los agentes - EUROPA PRESS

HORNACHOS (BADAJOZ), 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los registros de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúan este jueves en una finca cercana a la localidad de Hornachos, propiedad de los dos hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas.

Los dos hermanos fueron detenidos en la tarde este pasado miércoles tras encontrarse en el patio de su vivienda en Hornachos, restos óseos de los que los análisis biológicos han confirmado que pertenecen a Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos en mayo de 2017.

Los dos detenidos, que residen en una vivienda situada en la misma calle que la de Francisca Cadenas, han pasado la noche en dependencias Acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra, y en la mañana de este jueves están presentes en los nuevos registros que se está realizando la UCO, tanto en la vivienda como en la finca.

La investigación de esta operación, denominada 'Makler', está siendo desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.